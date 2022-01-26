عشان الديون متتراكمش عليك.. إزاي تستخدم فيزا المشتريات بشكل صحيح؟

يحرص الكثير من عملاء البنوك المختلفة على استخراج بطاقة الائتمان، التي تساعدهم على الحصول على تسهيلات كثيرة عند الشراء مثل إمكانية التقسيط بها، ولكن هناك العديد منهم يجهلون كيفية التعامل معها، الأمر ما يعرضهم إلى تراكم الكثير من الديون عليهم، فيلجأون إلى الاستغناء عنها حتى لا تتراكم الديون عليهم مرة أخرى.

ويحرص البنك التجاري الدولي دائما على تقديم جميع التساؤلات التي يبحث عنها عملاؤه لاستخدام بطاقة الائتمان بطريقة صحيحة، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير كيفية الاستخدام الصحيح للبطاقة الائتمانية، وإجابات بعض التساؤلات الخاصة باستخدامها، وفق الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي، كالتالي:

هل تتيح البطاقة الائتمانية الشراء بنظام التقسيط؟

أوضح البنك التجاري الدولي أن بطاقة الائتمان يتم تخصيصها لمساعدة العملاء على شراء المنتجات التي يرغبون بها بنظام التقسيط لمدة تصل إلى 12 شهر.

كيف يمكن متابعة الأقساط المستحقة والمبلغ المتبقي من إجمالي المعاملة؟

يمكن للعميل متابعة الأقساط المستحقة من خلال مركز خدمة العملاء أو كشف حساب إلكتروني عبر خدمة الإنترنت البنكية.

هل يمكن تقسيط المشتريات بدون فوائد؟

يتيح البنك التجاري الدولي لعملائه إمكانية تقسيط المشتريات والمنتجات التي يرغب في شراءها بدون فوائد.

هل يمكن التسوق بالبطاقة الائتمانية عبر الإنترنت بأمان؟

يوجه البنك التجاري الدولي تحذيراته دائما حول استخدام البطاقة الائتمانية في المواقع الموثوقة وتجنب التسوق بها عبر المواقع غير الموثوقة.

كيف يمكن معرفة مستحقات البطاقة الائتمانية؟

يمكن للعميل معرفة مستحقات البطاقة الائتمانية من خلال مركز خدمة العملاء أو الخدمة التليفونية البنكية أو أقرب فرع من فروع البنك، علمًا بأن العميل يتلقى رسالة قصيرة شهريًا تفيد بقيمة المبالغ المستحقة على البطاقة قبل تاريخ الاستحقاق.