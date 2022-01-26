«الأرصاد»: تراجع حدة التقلبات الجوية غدا.. والحرارة تصل لـ3 تحت الصفر

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الساعات المقبلة ستشهد انخفاضًا في حدة التقلبات الجوية، ولكن تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستكون أقل كثافة مما حدث صباح اليوم، ولكن في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى تبدو فرص سقوط أمطار خفيفة جدًا على هذه المناطق، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وأقل كثافة من الأمطار التي حدثت على مدار اليوم.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت «شاكر»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الأربعاء، أن سرعة الرياح بدأت تهدأ على أنحاء الجمهورية كافة، وبدأت الملاحة البحرية تعود إلى طبيعتها على البحر الأحمر والبحر المتوسط وبالنسبة لدرجات الحرارة فهي ما زالت منخفضة بشكل كبير، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 5 أو 6 درجات مئوية، وتصل إلى 3 درجات مئوية على شمال الصعيد، وعلى وسط سيناء سوف تصل إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وهذا يعني أن هذه الليلة شديدة البرودة على أنحاء الجمهورية كافة.

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتناول المشروبات الدافئة في ساعات الليل، وبداية من الغد ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا، واليوم سجلت درجات الحرارة العظمى 11 درجة على القاهرة، ومن المتوقع أن تسجل غدًا 15 درجة بارتفاع 4 درجات مئوية مع هدوء في سرعات الرياح وسقوط الأمطار سوف يستمر على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، لكن أقل كثافة وحدة من اليوم، وستكون أمطارا ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة.

تساقط حبات البرد

وأوضحت أن أمطار اليوم كانت تعتبر غزيرة وتساقط معها حبات البرد، وهذا انتهى تمامًا خلال هذه الفترة، وغدًا ستكون أمطار خفيفة ومتوسطة دون أي قلق، والشبورة المائية سوف تظهر بداية من الغد، مع الهدوء في سرعات الرياح وعودة الأجواء إلى طبيعتها، وستكون شبورة خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة.

وكشفت أنه بالنسبة لارتفاع الأمواج فإنه بعد وصولها اليوم إلى 5 أمتار على البحر المتوسط سوف تصل غدًا إلى 3 أمتار، ومن المقرر أن تتحسن أحوال الملاحة البحرية، والبحر الأحمر سجل 3.5 متر، وغدًا سوف يسجل 2.5 متر، ويشهد تحسنًا في الملاحة البحرية.