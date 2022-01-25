أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022

تحتوي الخضروات على عدد من المعادن المهمة للحفاظ على انتظام دقات القلب والشرايين، كما أنّ احتوائها على الألياف يساعد على تنظيم مستويات السكر، كما أنّها مصدر غني للفيتامينات، مثل «أ، ج، وهـ»، فضلا عن البوتاسيوم والمغنسيوم، وتحتوي على سعرات حرارية قليلة لمن يرغب في الحفاظ على الوزن.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وتختلف أسعار الخضروات في الأسواق، حيث استقرت أغلب الأسعار وسجل سعر كيلوجرام البسلة 6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، كما جاءت الفاصوليا بسعر 12 جنيها للكيلو.

سعر البصل في الأسواق

وسجل سعر كيلو البصل في الأسواق 3 جنيهات.

سعر كيلو البطاطا في الأسواق

ويهتم عدد كبير من المواطنين بشراء البطاطا في الشتاء فهي تساعد على التدفئة، كما أنّها مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، كما تعد البطاطا أحد الأغذية الغنية بالألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، كما أنّ تناولها يقي من الإصابة بالإمساك، وسجل سعر كيلو البطاطا 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو السبانخ 7 جنيهات، بينما سجلت الملوخية سعرا تراوح بين 3 جنيهات حتى 6 جنيهات، أما الثوم فوصل إلى 25 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو جرام من البصل 3 جنيهات، وسجل الفلفل الرومي 5 جنيهات، وجاء الباذنجان بسعر 6 جنيهات.

أما الطماطم فوصل سعرها إلى 4 جنيهات للكيلو الواحد في الأسواق، بينما وصل سعر الخيار لـ10 جنيهات، وجاءت سعر كيلو البطاطس بـ4 جنيهات.

ووفق الجولة اليومية التي تجريها «الوطن» لاطلاع على أسعار الخضروات مثل الخيار والطماطم والبصل والبسلة والجزر والسبانخ والثوم والفلفل االأخضر والألوان، فسجل الجزر سعر 3 جنيهات للكيلو، أما كيلو الكوسة فبلغ سعر 9 جنيهات.