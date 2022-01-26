أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء 26 يناير 2022

بالتزامن مع الأجواء الباردة، وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد كبير من المناطق، يحرص كثير من المواطنين على تخزين الخضروات التي يحتاجون إليها في المنزل، كي لا يضطروا إلى الخروج من المنزل إلا للضرورة فقط، تجنبا للتعرض لنزلات البرد الشديدة، كما أنّ الخضروات تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي قد تساعد الجسم على تقوية مناعته.

وتختلف أسعار الخضروات من منطقة إلى أخرى لكن بنسب ضئيلة، ونرصد من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وفق جولة «الوطن» الصباحية في منطقة الدقي، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وتعد الطماطم من أكثر الخضروات التي يتم استخدامها في إعداد الطعام، فجاء سعر الطماطم ليصل إلى 4 جنيهات للكيلو الواحد في الأسواق، وبالنسبة للخيار، فوصل سعره إلى 10 جنيهات، كما جاء سعر كيلو البطاطس ليسجل قيمة 4 جنيهات.

وعن السبانخ، فهي من أكثر المأكولات التي يتم تناولها في الشتاء، إذ تحتوي على الكثير من الحديد، ووصل سعر كيلو السبانخ إلى 7 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو الملوخية لسعر يتراوح بين 3 جنيهات حتى 6 جنيهات، وعن سعر الثوم فوصل إلى 25 جنيهًا، أما سعر البصل الذي لا يمكن الاستغناء عنه في أي من الأكلات، فسجل سعر الكيلو جرام من البصل 3 جنيهات، بينما وصل الفلفل الرومي 5 جنيهات، وجاء الباذنجان بسعر 6 جنيهات.

الجزر بـ3 جنيهات والبسلة بـ6

وعن سعر الجزر، فوصل سعره إلى قيمة 3 جنيهات للكيلو، أما كيلو الكوسة فبلغ سعر 9 جنيهات، وسجل سعر كيلوجرام البسلة 6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الكوسة قيمة وصلت إلى 10 جنيهات، وبالنسبة للفاصوليا وصل سعرها في الأسواق إلى 12 جنيها للكيلو.

ويحرص الكثيرون على شراء البطاطا في هذه الأجواء الباردة، حتى تساعدهم على التدفئة، كما أنّها من أهم الخضروات التي تتميز باحتواءها على نسبة عالية من الألياف، ووصل سعر كيلو البطاطا إلى 4 جنيهات.