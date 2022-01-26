دراسة: ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 385% خلال 2021

قال المهندس وائل حامد عبدالمعطي، الخبير في الصناعات الغازية بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الرابع من العام الماضي 2021 شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة للعام السابق له 2020.

ارتفاع صادرات الغاز المسال

وأضاف« عبدالمعطي»، في دراسة بعنوان «تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الرابع من عام 2021»، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت بنسبة 109% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الرابع من عام 2021 بلغ حوالي 2.09 مليون طن، مقارنة بنحو 1.0 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020، أي شهدت الصادرات نموا على أساس سنوي تخطى 100%.

وأوضح، أن مصر تعد الأكثر نموا في حجم صادرات مقارنة بالدول العربية خلال الربع الرابع من عام 2021، إذ قامت بتصـدير نحو 2.1 مليون طن خلال هذا الربع، علما بأنه خلال نفس الفترة من العام السابق 2020 بلغت الصـادرات نحو 1 مليون طن.

تشغيل مصنع الإسالة في دمياط

ولفت إلى أن هذا النمو المستمر في حجم الصادرات يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط في شهر فبراير مطلع 2021، والذي تبلغ طاقة الإنتاجية نحو 5 ملايين متر مكعب فس السنة، بعد أن كان متوقفا لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع «إدكو» الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن/ السنة.

وذكر أن مصر نجحت في تشغيل كل من المجمعين خلال الربع الرابع بكامل طاقتهما التصميمية، والبالغة 1.6 مليار قدم مكعب في اليوم، مستغلة الفائض عن الاستهلاك المحلي بسبب تراجع الطلب على الكهرباء في فصل الشتاء، وكذلك ارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الربع الرابع من عام 2021 شهد تصدير نحو 0.7 مليون طن من مجمع دمياط، ليصل إجمالي الصادرات من المجمع منذ معاودة تشغيله في شهر فبراير 2021 إلى أكثر من 2.2 مليون طن، وقد كانت الهند وباكستان والصين ومؤخرا تركيا أبرز وجهات شحنات الغاز الطبيعي المسال من محطة دمياط.

وأوضح أن مصر صدرت 500 ألف طن غاز طبيعي مسال الي الهند، و380 ألف طن إلى باكستان، و280 ألف طن إلى تركيا، و200 ألف طن إلى بنجلاديش، و190 ألف طن إلى إسبانيا، و130 ألف طن اليابان ،و120 ألف طن إلى الكويت، و80 ألف طن إلى فرنسا، وكذلك 60 ألف طن إلى بلجيكا.

ولفت إلى أن صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال 2021 بلغت نحو 6.5 مليون طن، مقابل 1.5 مليون طن عام 2020، أي بنسبة نمو تقدر بـ 385%، وهي النسبة الأعلى عالميا مقارنة بباقي الدول المصدرة.