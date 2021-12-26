المركز المصري للفكر: الغاز الطبيعي وصل إلى 1.1 مليون منزل في الصعيد

ذكرت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه تم توصيل 1.1 مليون وحدة سكنية إلى أهالينا في محافظات صعيد مصر، وذلك في إطار المشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية.

وأضاف المركز، في دراسة له بعنوان «صعيد مصر.. في قلب التنمية»، أن هناك مشروعات بمليارات الجنيهات التي ضخت في هذا القطاع، ومنها مشروعات لإنتاج البنزين عالي الأوكتين، وهو المشروع الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام في مستهل «أسبوع الصعيد»، ومستودعات لتخزين البوتاجاز بسوهاج، ومستودعات لتخزين المنتجات البترولية.

تعاون مثمر بين الدولة والقطاع الخاص في مشروع «بنبان»

وأشار «المركز المصري للفكر»، إلى أن قطاع الكهرباء وصلت حجم الطاقة الكهربائية المولدة من محافظات الصعيد لنحو 12.4 ألف ميجا وات، وأنه يحظى بمشروعات كبرى بمجال الطاقة الكهربائية، ومن بينها مشروع «بنبان»، مشيراً إلى أن هذا المشروع ضخ القطاع الخاص به نحو 2 مليار جنيه، في تعاون مثمر بين مؤسسات الدولة وهذا القطاع.

ولفت «المركز»، إلى أن قطاع الاتصالات، شهد إنشاء عدداً من مشروعات الرقمنة للخدمات الحكومية، مثل 40 مشروع للشهر العقاري، و97 لمكاتب البريد، و89 للمحاكم والنيابات، و175 لأقسام الشرطة وإنفاذ القانون، فضلاً عن «كابلات فايبر».

2320 مدرسة جديدة بالصعيد تضم 34 ألف فصل

وأوضح المركز المصري للفكر أن خدمات التعليم تشمل التوسع في إنشاء فصول، عبر 34 ألف فصل في الصعيد، و2320 مدرسة جديدة، و219 مدرسة تعليم فني، فضلاً عن محو أمية نحو 1.5 مليون مواطن.

وفي مجال التعليم العالي، أنشأت الدولة، 7 جامعات جديدة، منها جامعتين حكومية، و5 جامعات خاصة وأهلية، و105 كلية ومعهد، فضلاً عن إنشاء أول كلية مصري وعربية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات واستخدامات تكنولوجيا الفضاء، وهي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف.

وفي قطاع الصحة، أنشئ 63 مشروع، بتكلفة 42 مليار جنيه، لخدمة نحو 1.9 مليون مواطن، مع إنشاء مراكز لبلازما الدم، ودخول محافظتي الأقصر وأسوان لمشروع التأمين الصحي الشامل، وتطوير نحو 169 وحدة ومركز صحي.

وفي قطاع الشباب والرياضة، تم تطوير 22 نادي، و1145 ملعب، و34 مركز شباب، وإنشاء 3 مدن شبابية.

وبقطاع الزراعة، تم استصلاح 550 ألف فدان بشرق العوينات وتوشكى والمنيا والوادي الجديد والفيوم، وتطبيق منظومات ري حديث في 300 ألف فدان، ما يوفر قرابة 25% من المياه، ويسهم في زيادة الإنتاج لنحو 20%، بالإضافة لتطبيق منظومة «كارت الفلاح»، وامتلاك أكبر مزرعة تمور في العالم بتوشكى، تستهدف 2.5 مليون نخلة.

كما عملت الدولة على المشروع القومي لإحياء البتلو بإجمالي 114 ألف رأس، و25 مركز لتجميع الألبان، و1700 قافلة بيطرية، ومجازر آلية ومجمعات إنتاج حيواني، وفي قطاع الري تم تأهيل ترع للحماية من السيول، واستكمال ترعة توشكى.

وفي قطاع التموين، تم العمل على مناطق تجارية ولوجستية، وصوامع لتخزين الغلال والقمح، وافتتاح نحو 2491 منفذ تمويني جديد.

وفي الصناعة تم إنشاء 11 منطقة صناعية، وجاري إنشاء 10 مجمعات صناعية.