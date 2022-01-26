«الموقع» يفوز في ثاني حلقات برنامج «الفرصة» بفارق ضئيل عن «لايف بوكس»

نجح مشروع «الموقع» في حسم المنافسة في حلقة اليوم، من برنامج «الفرصة»، بفارق بسيط عن مشروع «لايف بوكس»، بعد منافسة قوية وشرسة مع المشروع الثالث الذي شارك في الحلقة وهو «ديكيلو»، ليحصل على جائزتين قيمتهما 280 ألف جنيه، عبارة عن 100 ألف جنيه مقدمة من شركة «إنرشيا» العقارية، و180 ألف جنيه مقدمة من وزارة الاتصالات من خلال برنامج الإبداع «كرياتيفا» التابع للوزارة.

طريق آخر للثروة غير الفن والرياضة

وقالت الإعلامية لميس الحديدي، بعد عودتها لتقديم البرنامج على قناة «ON» بعد تعافيها من فيروس كورونا: «هذه ثاني حلقة من الحلقات التسابقية، وهي أكبر مسابقة لرواد الأعمال في المنطقة العربية، ومش لازم تبقى فنان مشهور أو لاعب كورة لكي تربح الأموال ويكون ليك مستقبل كبير، ودلوقتي بإمكانك تقدم فكرة جديدة تحل مشكلة ما موجودة، وتحول فكرتك لشركة ناشئة وتكسب فلوس كتير ووقتها هتكون حليت مشكلة وتساهم في تنمية المجتمع».

وكشفت عن أن الشركات الثلاثة المتنافسة في الحلقة هي: شركة «دكيلو»، وهي شركة تضع إعلانات متحركة على السيارات الملاكي والأجرة، وشركة «لايف بوكس» وهي شركة توفر كهرباء ومياه بالطاقة الشمسية للمناطق النائية، وشركة «الموقع» وهي منصة إلكترونية ذكية توفر مواد البناء للمقاولين بوقت وجهد أقل.

«الموقع» يحسم المنافسة في الحلقة

وفي نهاية الحلقة، أعلنت لميس الحديدي، فوز مشروع «الموقع» بنسبة 72.7%، بينما حصل مشروع «لايف بوكس» على نسبة 71.1%، بينما جاء في المركز الثالث مشروع «دكيلو» بنسبة 63.4%.

و«الفرصة» يعتبر أكبر برنامج مسابقات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في المنطقة، والمشاركة في البرنامج ستكون متاحة لـ30 شركة فقط كمرحلة أولى، وتجرى المنافسة في الاستوديو على مدار 10 حلقات متتالية، وأقوى 5 مشروعات ستقدم مشاريعها من خلال البرنامج ستصل إلى النهائي في الحلقة العاشرة، بينما يجري تغيير قائمة الخمس مشروعات المتقدمة في كل حلقة بعد إضافة الفائز الجديد لها، والذي يحصل على النسبة الأقل يخرج من القائمة.