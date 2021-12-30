مشاريع لمواجهة التحرش والزحام.. منافسة شرسة بين متسابقي «الفرصة»

شهدت الحلقة الثانية من التصفيات الأولية من برنامج مسابقات رواد الأعمال «الفرصة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، منافسة قوية وشرسة بين العشرات من رواد الأعمال، للفوز في هذه المرحلة للوصول إلى المرحلة الثانية من التصفيات، المقرر أن تتنافس فيها 30 شركة فقط.

مشاريع مبتكرة لمشكلات حياتية

وقدم المتسابقون في هذه الحلقة عددًا من المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتقدم حلولًا لمشكلات حياتية يعيشها المواطنون، ومنها نظارة تساعد الصم والبكم، للتواصل مع الناس تترجم الصوت إلى لغة إشارة، وأيضًا مشروع منصة لتطبيق نظام مصري في التعيين، ومشروع «منصة تقارن بين أسعار وخدمات المستشفيات، ولمواجهة الزحام المرروي، وروبوت للتصوير تحت الماء، وتطبيق يواجه التحرش، لصناعة الطوب من توابل الطعام والجبس».

وواصل المتسابقون عرض أفكارهم ومشاريعهم على لجنة التحكيم التي كانت تناقشهم فيها، وتدعم البعض وتعطيه درجات تقييم مرتفعة، والآخر حصل على درجات متدنية، وفاز عدد من المشاريع في الحلقة، ومنها «شركة سيفو، وشركة فالي فاي، و ديسكو، وإيجيك».

لميس تفاجيء المتسابقين

وفاجأت الإعلامية لميس الحديدي المتسابقين بحضورها في نهاية التصفيات بين الشركات المتنافسة؛ إذ أكدت أن البرنامج بالفعل يحمل اسم «الفرصة»، إلا أن الفرصة الحقيقية هم الشباب الذين شاركوا في المسابقة، لأنهم مستقبل البلد، ويستطيعون تغيير الأوضاع فيها، معربة عن سعادتها بكل المشاركين ولجنة التحكيم.

تفاصيل الحلقة الأولى

يذكر أن الحلقة الماضية شهدت فوز عدد من الشركات، أهمها: «dkilo، وdentiplus، والموقع، وcirclePay، وToBada، وfuelin، وTruVer، وJuno، وEMZ MAISON، وTACT، وEGIKE، وZAGTECH، وFit and Shop، وDpact، وLIfe Box، وsmart agriculture».

المشاركة في البرنامج ستكون متاحة لـ30 شركة فقط كمرحلة أولى، وتجرى المنافسة في الاستوديو على مدار 10 حلقات متتالية، وأقوى 5 مشروعات ستقدم مشاريعها من خلال البرنامج ستصل إلى النهائي في الحلقة العاشرة.