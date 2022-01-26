3 شركات تتنافس في حلقة اليوم من برنامج «الفرصة» مع لميس الحديدي

تتنافس اليوم الأربعاء، 3 شركات ناشئة، في أولى حلقات برنامج «الفرصة»، بعد عودة الإعلامية لميس الحديدي لتقديم البرنامج، عقب تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا الذي أصيبت به خلال الفترة الماضية، وتسبب في توقف ظهورها على الشاشة لمدة أسبوعين.

منافسة بين 3 مشروعات في حلقة اليوم

وتتنافس في حلقة اليوم الأربعاء، شركة «دكيلو»، وهي شركة تضع إعلانات متحركة على السيارات الملاكي والأجرة، وشركة «لايف بوكس» وهي شركة توفر كهرباء ومياه بالطاقة الشمسية للمناطق النائية، وشركة «الموقع» وهي منصة إلكترونية ذكية توفر مواد البناء للمقاولين بوقت وجهد أقل.

جدير بالذكر، أن برنامج «الفرصة» يعتبر أكبر برنامج مسابقات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في المنطقة، والمشاركة في البرنامج ستكون متاحة لـ30 شركة فقط كمرحلة أولى، وتجرى المنافسة في الاستوديو على مدار 10 حلقات متتالية، وأقوى 5 مشروعات ستقدم مشاريعها من خلال البرنامج ستصل إلى النهائي في الحلقة العاشرة.

منافسة بين 30 شركة ناشئة

وبعد وصول 30 شركة ناشئة إلى المنافسات في الأستوديو، فاز مشروع «فواتيرك» في الحلقة الأولى من المنافسات، وحصل على 3 جوائز، أولها 100 ألف جنيه مقدمة من شركة «إنرشيا» للعقارات، والأخرى من منصة «كرياتيفا»، بقيمة 180 ألف جنيه، عبارة عن أموال سائلة وتدريبات، إضافة إلى استثمارات من شركة مصر القابضة للتأمين.

وكشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن أن البرنامج يسهم في اختراق الصعاب وحل الكثير من المشكلات التي تواجه الكثير منا؛ وتحسين جودة الحياة للمواطنين سواء في الزراعة أو التكنولوجيا أو البيئة، أو غيرها من المجالات والخدمات.