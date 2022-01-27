الشكاوى الحكومية تستجيب لـ«الوطن» وتنقذ طفلين بلا مأوى في الدقي

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية، لتقرير نشره «الوطن» في فيديو عبر خدمة «بث مباشر» على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان «طفلين عايشين في الشارع تحت المطر.. والناس جابت لهم بطاطين: ارحموا من في الأرض»، موجهة على الفور بالتعامل مع حالة الطفلين تمهيدًا لنقلهم إلى إحدى دور الإيواء التابعة للوزارة.

وقالت «الشكاوى الحكومية»، في منشور بيان لها قبل قليل، «بشأن الاستغاثة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي جرى رصدها من خلال فريق العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، إذ تداول رواد موقع التواصل الإحتماعي، مقطع فيديو نشرته جريدة (الوطن) من خلال موقها الإلكتروني.

منظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لـ«الوطن»

وأشارت الاستغاثة، إلى وجود طفلين بلا مأوى بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وسط تساقط الأمطار وبردوة الجو، وذلك وسط تعاطف شديد من المواطنين، وبعض وسائل الإعلام، التي تناشد المسؤولين بتوفير مأوى لهؤلاء الأطفال».

إيداع الأم والأطفال مركز استضافة المرأة المعنفة بـ6 أكتوبر

وأضافت المنظومة، بأنها فور تلقي الاستغاثة، جرى التنسيق مع المسؤولين بفريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إذ جرى تكليف فريق البرنامج بوحدة جنوب الجيزة، وجرى العثور على الأطفال محل الاستغاثة بمرافقة الأم، التي تبين أنها متزوجه من آخر.

وجرى التنسيق بشأن إيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، إلا أن الأم رفضت ذلك، وعليه تولى فريق وحدة جنوب الجيزة إيداع الأم والأطفال بمركز استضافة المرأة المعنفة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، وحمايتهم من مخاطر الشارع، وسوء حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد.