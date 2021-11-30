«الشكاوى الحكومية» تتدخل لإنقاذ رضيع ولد بدون جدار خلفي للصدر بالعريش

عرض الدكتور طارق الرفاعي،‏ مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مجموعة نماذج من استجابات الجهات الحكومية لشكاوى ‏المواطنين المُسجلة على المنظومة، ‏موضحا أنه تم وصول استغاثة مواطن مقيم بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، يعاني نجله الذي يدعى «ي. أ. م» ويبلغ من العمر 4 أيام، من غياب تكوين الجدار الخلفي للصدر من الجلد والعضلات والأعصاب والأوعية الدموية، نتيجة وجود عيب خلقي بالجهاز الهيكلي والعضلي، ومحجوز بأحد المستشفيات بالمدينة لا تتوفر بها الخدمة الطبية اللازمة، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

نقل الطفل إلى مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة

وأفاد مدير المنظومة، في بيان صحفي، أنه تم التنسيق الفوري مع كل من المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، ومدير عام مستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة، وعقب إفادة المستشفى بتوفير مكان للحالة، تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الرضيع من العريش إلى مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة.

تشكيل لجنة عاجلة من استشاريي جراحة العيوب الخلفية

وأوضح أنه فور وصول الرضيع، تم حجزه بحضانة مبتسرين (جراحة)، وتشكيل لجنة عاجلة من استشاري جراحة العيوب الخلفية بالعظام والأوعية الدموية، والتجميل، والأطفال المبتسرين، وتم إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وأقرت اللجنة بوضع الطفل على علاج لمدة 15 يوماً، وتم إجراء جراحات لإصلاح العيب الخلقي على مراحل متتالية بنجاح، كما تم حجز الرضيع برعاية الأطفال ما بعد الجراحة، مع توفير بروتوكول العلاج اللازم لاستقرار حالته الصحية.

الرفاعي: اهتمام بالغ ‏بتحقيق أفضل الاستجابات الممكنة

وقال «الرفاعي»، «نعمل في إطار اهتمامها البالغ ‏بتحقيق أفضل الاستجابات الممكنة لما تتلقاه وترصده من شكاوى وإستغاثات المواطنين، وذلك ‏اتساقاً مع المبادرات الرئاسية المتنوعة والرامية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتنفيذاً لتعليمات ‏رئيس مجلس الوزراء بضمان فعالية وكفاءة سبل تلقى وفحص شكاوى المواطنين من خلال ‏توفير قنوات عصرية لتلقى الشكاوى والبلاغات عن أوجه القصور المختلفة، مع سرعة التنسيق ‏مع مختلف الجهات المختصة، بهدف تفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال ‏الاستجابة للشكاوى والاستغاثات والطلبات والبلاغات المختلفة، التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية ‏في هذا الشأن»‎.‎