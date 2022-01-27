إليسا تعترف بعلاقة حب: عندي شخص بقلبي وبحبه.. و«الزواج مش أساسي»

كشفت الفنانة إليسا عن سبب عدم زواجها حتى الآن، قائلة: ««أنا بفصل بين الحب والزواج» مستشهدة بحكمة تقول: «سألوا أحد الفلاسفة مرة كيف تعامل المرأة العاقلة زوجها فرد قائلًا المرأة العاقلة لا تتزوج والرجل العاقل المفروض ما يتزوج».

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي داوود الشريان، في برنامج «مع الشريان»، المذاع عبر فضائية «mbc»: «لما كنت أصغر الحب فيك تعيشه كل الوقت وفيك تعيش علاقة حب عشان تتزوج؛ لأن الحب أساسي في حياتك يعني».

لست بحاجة لرجل في حياتي

وأكدت إليسا أنها تحب الرجل: «أنا بحب الرجل وبحبه بقوة، وبحس إنه نصي التاني ولازم يكمل، لكن مش شرط أتجوز، أول شيء هذا متأخر جدا، والفكرة أصحبت خارج التفكير، من وأنا صغيرة كانت أمي دايمًا تقولي نفرح فيكي أو يجي ناس يقولي لي نفرح فيكي، وأبويا كان ضد ودايما يقول نفرح بشهادتها وبكره تشتغل وخليها تاخد شهادتها وتشتغل وتستقل، وبعدين هي بتقرر، وهذه الشغلة كتير مليحة؛ لأن أنا لما اشتغلت وأطلع مصاري استقليت ماديًا وصار عندي استقلال فكري واستقلال اجتماعي وما تلاقي إني بحاجة لوجود رجل ومش غلط انه اتجوز لكن ما عاد حسيت إني بحاجة لوجود رجل».

قررت أفضل كده

وأشارت المطربة اللبنانية، إلى أنها عاشت أكثر من قصة حب: «عشت كذا علاقة حب ومش كتير».

وكشفت إليسا أن من أحبتهم قللوا منها وحاولوا تحطيمها: «دايمًا لما بتكون المراة أهم من الرجل بيحاول يحطمها وبيحاول يقلل من شأنها، وهذا الشيء أنا لاحظته أكتر من مرة وقررت إني أفضل كده».

اللي حبتهم قللوا من شأني لأنهم كانوا أقل نجاحًا

وأوضحت إليسا: «أنا بحكي عن تجربة شخصية، لقيت إن الناس اللي أنا حبيتهم جربوا كتير يقللوا من شأني؛ لأنهم كانوا أقل مني نجاحا، يمكن لأنه النجاح الرجال ما بيتقبلوه بسهولة، والمرأة ما بتغار من نجاح الرجل، لكن الرجل بيغار، ولقيت إن أنا بخير وعندي شخص بقلبي وبحبه يمكن بعدين ارتبط بيه ومش شرط أجيب أولاد لكن أعيش معاه، والزواج ما هو شغلة أساسية في حياتنا».

ولفتت المطربة إلى أن عمل المرأة ساهم في استقلاليتها وعدم حرصها على الزواج: «نسبة البنات اللي فاتوا بشتغلوا ويجيبوا مصاري ما بقا هدفهم يتجوزوا عشان يجيبوا أولاد، وصاروا بياخدوا وقتهم في الاختيار، ودي شغلة كتير مهمة؛ لأن المرأة كانت اذا ما تتزوج كانوا بيقولوا عنها عانس وهذه كانت ثقافة العالم العربي، وهذه الثقافة القديمة».