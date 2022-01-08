بالأرقام.. «حياة كريمة» تستعرض تفاصيل مشروعاتها في الوادي الجديد

كشفت مؤسسة «حياة كريمة» عن مجمل أعمال المبادرة الرئاسية ومشروعاتها داخل صعيد مصر وتحديداً محافظة الوادي الجديد، بالإضافة عددها وتكاليفها ونسبة التنفيذ فيها منذ بداية عمل «حياة كريمة» داخل قرى محافظة الوادي الجديد وحتى الآن، لذا تستعرض «الوطن» كل التفاصيل المتعلقة بمشروعاتها داخل الوادي الجديد وفقاً لما أوضحته «حياة كريمة» من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مشروعات «حياة كريمة» ونسب تنفيذها في الوادي الجديد

- مشروعات المياه والصرف، ونسب التنفيذ فيها تقدر بـ 85%.

- مشروعات محطات الرفع، ونسب التنفيذ فيها تقدر بـ 22%.

- مشروعات المجمعات الحكومية، ونسب التنفيذ فيها تقدر بـ 70%.

- مشروعات الوحدات الصحية، ونسب التنفيذ فيها تقدر بـ 60%.

نسبة تنفيذ مشروعات نقاط الإسعاف 75%

- مشروعات نقاط الإسعاف، ونسب التنفيذ فيها تقدر بـ 75%.

- مشروعات المجمعات الزراعية، ونسب التنفيذ فيها تقدر بـ 60%.

- مشروعات مراكز الشباب، ونسب التنفيذ فيها تقدر بـ 60%.

- مشروعات ملاعب خماسية ونسب التنفيذ فيها تقدر بـ 35%.

مشروعات «حياة كريمة» في محافظة الوادي الجديد

وكشفت مؤسسة حياة كريمة عن إجمالي عدد المشروعات التي يتم تنفيذها داخل محافظة الوادي الجديد منذ البداية وحتى الفترة الحالية، وهو عدد 139 مشروعا، وذلك داخل 28 قرية على مستوى محافظة الوادي الجديد بأكلمها، من بينها 11 مدرسة متنوعة و110 فصول دراسية بتكلفة 63 مليون جنيه.

أبرز المشروعات داخل قرى «حياة كريمة»

ومن أبرز باقي المشروعات الآتي:

- عدد الملاعب الخماسية هو 10 ملاعب.

- عدد مراكز الشباب هو 8 مراكز.

- عدد المجمعات الزراعية هو 6 مجمعات.

- عدد نقاط الإسعاف هو 8 نقاط.

- عدد الوحدات الصحية هو 8 وحدات.

- عدد مجمعات المصالح الحكومية هو 6 مصالح.