موعد إجازة عيد الشرطة للقطاع الخاص.. اعرف جميع العطلات الرسمية في 2022

موعد إجازة عيد الشرطة للقطاع الخاص 2022 من أكثر الكلمات التي زاد عليها البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، إذ أنَّها تعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص، بسبب قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع حتى يتمكّن العاملين من الحصول على إجازة متصلة، ونستعرض موعد الإجازة الجديد وفق ما أعلنت عنه وزارة القوى العاملة في بيان رسمي، صدر عنها أمس.

موعد إجازة عيد الشرطة للقطاع الخاص

وتوافق إجازة عيد الشرطة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الجاري، لكن بسبب القرار السابق بترحيل الإجازات الذي أصدره مجلس الوزراء، فقد أعلنت وزارة القوى العاملة، يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بدلًا من اليوم.

ووفق لقانون العمل، فإنّه يحق لصاحب العمل أو المؤسسة الخاصة تشغيل الموظف أو العامل إذا اقتضت ظروف العمل، ويحق للعامل استبدال هذه الإجازة بيوم عمل آخر، أو يحق له الحصول على ضعف أجرة عن العمل خلال الإجازة.

العطلات الرسمية المتبقية في 2022

وبحسب العطلات الرسمية المعلنة من قبل مجلس الوزراء، فإن إجازة عيد الشرطة المصرية ستكون الأخيرة في شهر يناير، وتبدأ العطلة التالية في شهر إبريل المقبل، وهو يوم 25 أبريل، والذي يوافق عيد تحرير سيناء، وشم النسيم.

ويبدأ شهر مايو بعطلة يوم 1 بمناسبة عيد العمال، ومن 2 إلي 5 مايو إجازة عيد الفطر المبارك، وذبلك يكون الأسبوع الأول من مايو إجازة بالكامل للقطاعين الخاص والعام.

و30 يونيو، تحل ذكري ثورة 30 يونيو، وهي إجازة رسمية، يليها من 8 يوليو إلي 12 يوليو، إجازة عيد الأضحى المتوقعة فلكيًا، وتأتي بعدها إجازة 23 يوليو، ويوم 30 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، بعدها تكون إجازة 6 أكتوبر، وتكون آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر في 2022 هي 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف.