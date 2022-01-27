تفاصيل البرنامج المهني في معرض الكتاب 2022.. وسيلة مستحدثة لدعم صناعة النشر

كشفت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تفاصيل البرنامج المهني ضمن فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي وسيلة مستحدثة لدعم صناعة الكتاب والنشر، كما يشمل مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى تطوير ومواكبة القفزات المتلاحقة في هذا المجال، وتكوين قاعدة بيانات متكاملة للعاملين به، مشيرة إلى أهميته في الارتقاء بالمنتج المعرفي.

تفاصيل البرنامج المهني في معرض الكتاب

من جانبه، كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عن تفاصيل البرنامج المهني في معرض الكتاب، وهي كما يلي:

⁃ الخميس 27 يناير من الساعة: 4 - 5:30، ورشة «الكتاب العربي في مكتبات العالم.. الواقع والطموح» ويحاضر خلالها الدكتور زين عبدالهادي، أستاذ المكتبات ومدير مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة، جمعة الظاهري مدير المكتبات المتخصصة بمركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور أحمد السعيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت الحكمة»، الدكتور عماد الدين الأكحل، مدير منشورات «إيبيدي» المملكة المتحدة، الدكتور علاء عبدالهادي رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، بيرسا كوموتسي مترجمة يونانية.

ومن الساعة: 6 - 7٫30 ورشة «صعوبات الترجمة عن العربية وآفاقها»، ويديرها الدكتور أحمد بهي الدين، وتقام بحضور الدكتور حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر، الدكتورة نهاد منصور أستاذ الترجمة الإنجليزية، الدكتور سعيد حمدان المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، سميرجريس مترجم عن الألمانية، الدكتور نور الدين قناوي مدير إدارة الترجمة بوزارة الأوقاف، يني ميلا خرينودي مترجم عن اليونانية، دراجنا جورجفيتش، مترجمة عن اللغة الصربية.

السبت 29 يناير من الساعة 11 - 2، ورشة Reception Cairo Calling، ويديرها ويديرها الدكتور أحمد السعيد.

الأحد 30 يناير الساعة: 12 - 7 القاهرة تنادي Cairo Calling.

الإثنين31 يناير الساعة: 12 - 7 القاهرة تنادي Cairo Calling.

⁃ الثلاثاء 1 فبراير الساعة: 2 - 4 جلسة «محور النشر ومستقبل النشر الرقمي والصوتي ومتطلبات العصر»، والجلسة الثانية الساعة: 5 - 8 ويشارك فيها أحمد رويحل «ستوريتل»، حنان عبدالمجيد «اقرأ لي»، طارق أبو علم «اقرأ لي»، شرين راشد «آي ريدر»، عمرو نور الدين «هنداوي»، إيمان حيلوز «أبجد» ويديرها الدكتور محمد خليف.

قواعد إدارة النشر

⁃ الأربعاء 2 فبراير الساعة: 2 - 4 قواعد إدارة دار النشر وكيفية إدارة عملية نشر ناجحة، بحضور المدربين الدكتور عماد الدين الأكحل، شريف جوزيف، أحمد مهني، نيفين تهامي، والساعة: 5 - 8 التسويق وحلول المستقبل بحضور أحمد البوهي، محمد جميل، الدكتور محمد حجازي، علي عبد المنعم، مصطفى الفرماوي، مصطفى الشيخ.

الخميس 3 فبراير الساعة: 2 - 4 القواعد والأسس القانونية في مجال النشر بحضور المدربين الدكتور عماد الدين الأكحل، الدكتور حسام الصغير، الدكتور محمود كبيش، والساعة: 5 - 8 النشر وصناعة الهوية بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، الدكتور عمرو سليمان، محمد رشاد.

⁃ الجمعة 4 فبراير الساعة: 3٫30 - 5 التحول الرقمي والنشر الإلكتروني وسبل إدارته بمشاركة المدربون الدكتور عماد الدين الأكحل، أحمد رويحل، إيمان حيلوز، والساعة: 5٫30 - 7 العلاقة بين دور النشر ومكتبات البيع (التكامل والابتكار) بمشاركة ليال رستم (ديوان)، أحمد القرملاوي (ديوان)، كرم يوسف (الكتب خان)، محمد الفقي (هيئة الكتاب)،عبد الخالق علي (دار المعارف)، محمد مسلم (مكتبة البلد)، سامح المغازي (Auc Bookstore) ويديرها مصطفى الطيب.

⁃ السبت 5 فبراير الساعة: 2 - 4 تجارب ناجحة لإنشاء وإدارة مؤسسة حقوق الاستنساخ بحضور المدربين الدكتور عماد الدين الأكحل، الدكتور حسام لطفي، علي عبدالمنعم، أحمد رشاد، الدكتور شحاتة غريب، والأحد 6 فبراير الساعة: 2 - 4 كيف تحصل دور النشر على جوائز بحضور المدربين الدكتور عماد الدين الأكحل (مدير منشورات إيبيدي)، كرم يوسف (كتب خان)، بلسم سعد (دار البلسم)، فاطمة البودي (دار العين)، نورا رشاد (الدار المصرية اللبنانية)، الدكتور أحمد السعيد (بيت الحكمة).

⁃ محور صنايعية الكتاب بمقر قاعة العرض، ويضم برنامجا مفتوحا للتسجيل وجمع بيانات العاملين في مجال صناعة الكتاب من الشباب الجدد والمواهب في الفروع التالية: التأليف والترجمة، تصميم الأغلفة، الإخراج الداخلي، تحرير النصوص رسوم الأطفال، تصميم وإخراج الكوميكس، التدقيق اللغوي، الجمع والتنضيد، التسويق والدعاية الإلكترونية.