تطورات إصابة منة شلبي بفيروس كورونا.. عزلت نفسها عن الجميع

اكتشفت الفنانة منة شلبي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء استعدادها للتوجه إلى لبنان، يوم 25 يناير الماضي، لبدء تصوير مسلسلها الجديد «بطلوع الروح»، إذ جاءت نتيجة المسحة الطبيبة، التي أجرتها قبل السفر «إيجابية».

إصابة منة شلبي بفيروس كورونا

قال مصدر من فريق عمل مسلسل «بطلوع الروح»، لـ«الوطن»، إن الفنانة منة شلبي بصحة جيدة، وتخضع حاليا للعزل المنزلي، مع الالتزام ببرتوكول وزارة الصحة الخاص بفيروس كورونا ومتحوراته، لافتا إلى تأجيل التصوير والسفر لحين تماثلها للشفاء.

أبطال مسلسل «بطلوع الروح»

تعود الفنانة منة شلبي، للدراما بعد نجاحها في مسلسل «ليه لأ» مع الفنان أحمد حاتم، الذي ناقش فكرة التبني من دار أيتام، من خلال مشاركتها بمسلسل «بطلوع الروح»، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، أحمد داوود، وآخرون، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وكان المسلسل يحمل في البداية اسم «اتجاه إيجاري»، لكن تم تغييره إلى «بطلوع الروح»، ويتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في النصف الأول من رمضان 2022.

نجاح سينمائي

تشارك منة شلبي في بطولة فيلمي «الجريمة» و«من أجل زيكو»، اللذان يتصدران قائمة إيرادات السينما المصرية، إذ قالت في تصريحات تليفزيونية، عن الفيلم الثاني، التي أدت بطولته مع الفنان كريم محمود عبد العزيز: «أنا بحب الفيلم، وهو من أقرب الأفلام إلى قلبي، بالرغم إننا تعبنا أوي، إلا أننا اتبسطنا أوي خلال تصويره».

وتحدثت منة عن تعاونها مع كريم، خاصة بعد نجاح أغنية الفيلم «الغزالة رايقة»، التي حصدت ملايين المشاهدات، قائلة: «كريم أخويا، ونعتبر عائلة، والده الفنان محمود عبد العزيز هو أبويا الروحي، وقدمني للناس في فيلم الساحر».