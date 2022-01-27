طرح برومو الحلقة الأولى من برنامج «كلام في الحب» ليسرا.. «الحب الأول»

طرحت قناة MBC1 البرومو التشويقي للحلقة الأولى من برنامج «كلام في الحب» الذي تقدمه النجمة يسرا، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

عنوان الحلقة الأولى من برنامج «كلام في الحب»

وجاءت الحلقة الأولى بعنوان «الحب الأول»، وظهرت يسرا خلال برومو الحلقة وهي تسأل ضيوفها عن الحب الأول وتأثيره في حياتهم، وكان من ضمن ضيوف الحلقة الأولى الممثل الفلسطيني عبد المنعم عمايري، والمخرجة اللبنانية إنجي جمال.

موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج «كلام في الحب»

وسوف تعرض الحلقة الأولى من برنامج «كلام في الحب» يوم الاثنين المقبل 31 يناير الجاري الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على شاشة MBC1.

يسرا تكشف تفاصيل برنامجها الجديد

وكشفت الفنانة يسرا تفاصيل برنامجها الجديد «كلام في الحب» من خلال عدة تدوينات لها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»، حيث أوضحت أن البرنامج سيكون له بعد إنساني إذ يناقش العديد من القضايا والقصص الواقعة المرتبطة بالحب، وسوف يعتمد على استضافة عدد من المشاهير، أو الأشخاص العادية ولكن قصصها مؤثرة.

يسرا تروج لبرنامجها «كلام في الحب»

وقالت يسرا خلال فيديو ترويجي نشرته عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»: «قصص الحب بين القلب والعقل، حب حياتي، وما بعد الحب، أنا وأنت والحب تالتنا، مرض الحب، كلها قصص واقعية وكلام مع مشاهير، من الوطن العربي في برنامجي كلام في الحب، الكلام في الحب مبيخلصش ومافيهوش مستحيل».