رسالة دعم وتهنئة من رئيس شباب النواب للمنتخب الوطني بعد فوزه على كوت ديفوار

قدم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، التهنئة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد أن تأهل لدور الـ8 في بطولة الأمم الإفريقية المقامة في دولة الكاميرون، وذلك بعد أن حقق منتخب مصر فوزا على منتخب كوت ديفوار.

قدرة المنتخب على فرض الشخصية

وفي بيان اليوم، أشاد «محمود»، بروح اللاعبين وقدرتهم على فرض شخصيتهم خلال المباراة، وتفوقهم الكبير على منتخب ساحل العاج خلال المباراة، متمنيا لهم التوفيق في باقي مشوار البطولة الإفريقية.

وقال رئيس لجنة الشباب: «باسمي واسم أعضاء لجنة الشباب، أهنئ لاعبي منتخب مصر لكرة القدم، على التأهل لدور الثمانية ببطولة الأمم الإفريقية بعد الفوز على المنتخب الايفواري، متمنيا لهم كل التوفيق والتطور في الأداء خلال المباريات المقبلة من البطولة لإسعاد الجماهير المصرية، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية».

رسالة دعم للمنتخب المصري

رسالة دعم وجهها رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، للمنتخب المصري، مطالبا الجماهير المصرية بدعم المنتخب الوطني للفوز بالبطولة، قائلا: «كل الدعم لمنتخبنا الوطني ويجب أن نتوحد جميعا خلفه ونشد من أزره حتى نراه على منصة التتويج والفوز بالبطولة الإفريقية»، وتمنى «محمود» التوفيق للمنتخب الوطني في مباراته المقبلة أمام المنتخب المغربي الشقيق، يوم الأحد المقبل.