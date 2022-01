«من أجل زيكو» يواصل التربع على عرش شباك التذاكر بالسعودية.. «الجريمة» يلاحقه بقوة

للأسبوع الثاني على التوالي، تصدر فيلم «من أجل زيكو» صندوق إيرادات التذاكر السعودية، وفقا لما كشف عنه موقع «السينما السعودية»، ولم يكن الفيلم المصري الوحيد في قائمة الأفلام الخمس الأعلى تحقيقا للإيرادات، إذ جاء في المركز الرابع فيلم «الجريمة» في أول أسبوع له في دور العرض السينمائي داخل المملكة.

تصنيف «من أجل زيكو» في السعودية

يصنف فيلم «من أجل زيكو» في السينمات السعودية، في فئة «R12»، أي غير مناسب للمشاهدة لمن هم أقل من 12 عاما.

وحقق الفيلم، الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي، ويجمع في بطولته منة شلبي، ومحمود كريم عبد العزيز، إيرادات في شباك التذاكر المصري، وصلت إلى 16 مليون جنيه.

«الجريمة» يحتل المركز الرابع في 7 أيام

بدأ عرض فيلم «الجريمة» في السينمات السعودية يوم 20 يناير الجاري، بتصنيف عمري «R18»، أي لا يسمح لمشاهدته لمن هم أقل من 18 عاما، ونجح خلال فترة قصيرة في احتلال المركز الرابع من حيث الإيرادات.

وتدور أحداث الفيلم حول مجرم يهرب من مستشفى الأمراض النفسية ويتورط في جرائم خطيرة مع شخصيات شهيرة، وهو من بطولة أحمد عز، ماجد الكدواني ومنة شلبي، وإخراج شريف عرفة.

وتجاوزت إيرادات الفيلم منذ طرحه في السينمات المصرية يوم 5 يناير الجاري، حاجز19 مليون جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

«هاري بوتر» يعود إلى السينمات السعودية لفترة محدودة

في المركز الثاني بشباك التذاكر السعودي، جاء فيلم الرعب «Scream»، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم «Spider-Man: No Way Home»، والمركز الخامس من نصيب «Harry Potter & The Philosophers Stone»، الذي يعاد عرضه في السينمات مرة أخرى لفترة محدودة، بمناسبة مرور 20 عاما على عرضه للمرة الأولى عام 2001.