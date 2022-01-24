«من أجل زيكو» يتصدر إيرادات شباك التذاكر السعودي

تصدر الفيلم المصري «من أجل زيكو» للمخرج بيتر ميمي شباك التذاكر السعودي، محققا إيرادات مرتفعة، وذلك خلال فترة عرضه بداية من 12 يناير الجاري، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن قناة «الإخبارية» السعودية، بينما جاء في المركز الثاني فيلم الرعب «Scream»، أما في المركز الثالث فيلم «Spider-Man: No Way Home»، المركز الرابع فيلم «The 355»، بينما جاء فيلم «Encanto» في المركز الخامس.

ولا يعتبر «من أجل زيكو» الفيلم المصري الوحيد المعروض في السينمات بالمملكة العربية السعودية، حيث يعرض «الجريمة» للمخرج شريف عرفة، والذي بدأ عرضه في 20 يناير الجاري، تحت تصنيف «R18»، أي لا يسمح بمشاهدة المحتوى لمن هم أقل من 18 عاما، كما يعرض الفيلم الكوميدي «مربع برمودة» للمخرج طارق رفعت الذي بدأ عرضه في السينمات السعودية، في 6 يناير الجاري، المصنف لـ «PG12»،أي يلزم مرافقة الراشدين لمن هم أقل من 12 عاما.

«من أجل زيكو» يتخطى «الجريمة»

كما بدأ فيلم المخرج بيتر ميمي في التفوق على إيرادات فيلم «الجريمة» الذي احتفظ بالصدارة لأسابيع في شباك التذاكر المصري، حيث جاء في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية عن يوم السبت بإيرادات بلغت 516 ألف جنيه، مقابل 498 ألف جنيه لـ «الجريمة»، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

3 أفلام مصرية جديدة في دور العرض السعودية

وتشهد السينمات السعودية خلال الفترة المقبلة طرح عدد جديد من الأفلام المصرية في دور العرض السينمائي، منها «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، 3 فبراير المقبل، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا وياسمين رئيس، وفي اليوم نفسه يعرض فيلم «مهمة مش مهمة» للمخرج أيمن العلي، بطولة عدد من الفنانين المصريين والسعوديين.

وفي 10 فبراير المقبل سيبدأ عرض فيلم «حامل اللقب» الذي يجمع في بطولته هشام ماجد ودينا الشربيني.