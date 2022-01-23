«من أجل زيكو» يتفوق على «الجريمة» ويتصدر إيرادات أمس بـ516 ألف جنيه

حقق فيلم «من أجل زيكو» أمس السبت، إيرادات بلغت 516 ألف جنيه، واحتل المركز الأول بين الأفلام المنافسة، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، ويتناول الفيلم مفارقات كوميدية متنوعة بين منة شلبي وكريم محمود عبدالعزيز.

أماكن عرض فيلم من أجل زيكو

ويعرض فيلم «من أجل زيكو» في سينمات روكسي، داون تاون، الحرية، سيني ماكس، مدينتي، كايرو فيستفال، ميامي، جولدن ستارز، سي، الجونة، فوكس مول مصر، وفوكس سيتي سنتر ألماظة، وحقق الفيلم 12 مليون جنيه على مدار أسبوعين من عرضه.

فيلم الجريمة يحتل المرتبة الثانية

وحقق فيلم «الجريمة» للفنان أحمد عز، نحو 498 ألف جنيه، واحتل المرتبة الثانية بين إيرادات الأفلام أمس، وحقق منذ طرحه في دور العرض نحو 15 مليون جنيه.

وجاء في المرتبة الثالثة لإيرادات أمس، فيلم قمر 14، وحقق 94 ألف جنيه، وحقق الفيلم منذ طرحه بدور العرض 910 آلاف جنيه.

فيلم الكاهن يحقق 31 ألف جنيه أمس

وحقق فيلم الكاهن، نحو 31 ألف جنيه، ويضم مجموعة من كبار النجوم منهم: حسين فهمي، محمود حميدة، جمال سليمان، درة، إياد نصار، فتحي عب الوهاب، ومحمد ممدوح، تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وحقق منذ طرحه بدور العرض نحو 3 ملايين جنيه.

إيرادات فيلمي «مربع برمودا» و«برا المنهج»

وتقاربت إيرادات فيلمي «مربع برمودا» و«برا المنهج»، وحقق الأول 14,796 جنيه، بينما حقق الثاني 14,742 جنيه، وجاء فيلم «أبو صدام» في نهاية قائمة الأفلام المنافسة، وحقق نحو ألف جنيه، من المقرر طرح عدد من الأفلام الجديدة بدور العرض خلال الفترة المقبلة، لتدخل المنافسة مع الـ8 أفلام المعروضة حاليا.