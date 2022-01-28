«الصحة» تقدم روشتة علاجية لمصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي

تواصل وزارة الصحة والسكان، تقديم روشتة علاجية لمصابي العزل المنزلي لفيروس كورونا، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة.

تغطية الفم والأنف بالكوع

قالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، إذا كنت مصاب بفيروس كورونا عند السعال والعطس، قم بتغطية الفم والأنف بالكوع أو بمنديل، لافتة الى أهمية التخلص من المنديل فى سلة مهملات، مؤكدة ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون، وتطهيرها بالكحول جيدا، مشيرة إلى أهمية شرب السوائل والاهتمام بالطعام الصحي، خلال فترة العزل المنزلي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا لـ84% داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوى على محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية.

نصائح الصحة للتعامل مع موجة الطقس السئ

أضافت وزارة الصحة بالتزامن مع حالة الطقس السيئ، الذي تشهده البلاد، لابد من متابعة بيانات هيئة الأرصاد المصرية، فيما يتعلق بالطقس، والحرص على ارتداء طبقات متعددة من ملابس فضفاضة ودافئة، ولا بد من اختيار ملابس داخلية تمتص الرطوبة، من الجلد والملابس الفضفاضة المفيدة، لأن الهواء المحبوس بين طبقات الملابس، تعمل كعازل من البرد.

وشددت على أهمية تغير الملابس المبتلة كالمعاطف والقفازات والجوارب والملابس الداخلية المبللة بالعرق، لافتة الى أهمية ارتداء غطاء للرأس والذي يعمل على تغطية الأذنين بالكامل، مشيرة الى أهمية تناول وجبات طعام صحية وشرب الماء والسوائل حتى قبل أن تخرج فى الطقس البارد، لأن ذلك سوف يساعد على استمرار الشعور بالدفئ.