كيف تحافظ على صحتك خلال الأجواء الباردة؟.. «الصحة» تجيب

ناشد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، جميع المواطنين بضرورة تحديد وقت الخروج من المنزل في الطقس البارد أو الممطر أو العاصف، ومراجعة بيانات هيئة الأرصاد المصرية فيما يتعلق بحالة الطقس، مشدداً على ضرورة ارتداء طبقات متعددة من الملابس الفضفاضة والدافئة والملابس الداخلية التي تمتص الرطوبة من الجلد.

تغيير الملابس المبتلة كالمعاطف والقفازات والجوارب

وأكد «عبدالغفار» في تصريحات عبر صفحة وزارة الصحة والسكان الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب تغيير الملابس المبتلة كالمعاطف والقفازات والجوارب والملابس الداخلية المبللة بالعرق في أسرع وقت ممكن، مشدداً على ارتداء غطاء للأرس يغطي الأذن بالكامل وارتداء القفازات المبطنة والملتصفة بالأصابع بدلاً من القفازات العادية، وارتداء الجوارب أو الجوارب المبطنة والمناسبة في مقاسها، التي تمتص الرطبوة وتشكل عازلاً مع ارتداء أحذية تقاوم تسريب الماء.

تناول وجبات طعام صحية وشرب الماء والسوائل

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أنه يجب مراقبة ظهور أي علامات للتثليج في الجلد وخاصة في جلد أصابع اليدين والقدمين والأذنين والأنف والخدين والذقن، وضرورة التوجه إلى مكان دافئ إذا ظهرت أي من تلك العلامات، وتناول وجبات طعام صحية وشرب الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس السيئ؛ لأن ذلك يساعد على استمرار الشعور بالدفء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن تكرار ممارسة الحركة البدنية في اليدين أو القدمين يساعد على تدفق الدم إلى الأطراف والجلد واستمرار الشعور بالدفء، لكن لا يجدر ممارستها بشكل مفرط حتى لا تسبب الشعور بالإعياء ولا تتسبب في زيادة إفراز العرق وبلل الملابس الداخلية.