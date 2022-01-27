موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس رابطة الأندية وتردد القناة الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سموحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الرابطة للأندية المحترفة، في محاولة لإنهاء سلسلة التعادلات التي وقع فيها المارد الأحمر، خلال أول 3 مباريات من عمر المسابقة، إذ تعادل مع الجونة بدون أهداف في الجولة الأولى، وأمام الإسماعيلي في الجولة الثانية بنتيجة 1-1، ومع المقاولون العرب في الجولة الثالثة 1-1.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة

يبحث كثير من مشجعي كرة القدم، خلال الساعات الماضية، عن موعد مباراة الأهلي وسموحة، في كأس الرابطة، إذ أنه من المقرر إقامتها اليوم الخميس، الموافق 27 يناير الجاري، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

تردد قناة On Time Sports

تذاع مباراة الأهلي وسموحة، على قنوات On Time Sports، على تردد 10853، أفقي، على النايل سات، وفق الحساب الرسمي للقناة على موقع «تويتر».

ترتيب الفريقي بالمسابقة

يذكر أن الأهلي، يحتل المركز الخامس في مجموعته بكأس رابطة الأندية المتحرفة، بينما يحتل فريق نادي سموحة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وقرر الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عودة اللاعبين الكبار الذين تغيبوا الفترة الماضية، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، للمشاركة في المباراة أمام الفريق الأزرق.

ونقلت رابطة الأندية المصرية، مباراة الأهلي وسموحة، من استاد الإسكندرية إلى استاد الجيش ببرج العرب، إذ أرسلت رابطة الأندية خطابا رسميا إلى ناديي الأهلي وسموحة، لإبلاغهما بنقل اللقاء، بسبب الأمطار الغزيرة.

يذكر أن إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، لن تقدم عرضا جديدا إلى موسيماني المدير الفني للنادي، إذ أرسلت عرضها الأخير للمدرب الجنوب إفريقي، وطالبته بالرد عليه بشكل نهائي، وفق ما كشفه الإعلامي أحمد شوبير، الذي أوضح في برنامجه الإذاعي، أن الأهلي ينتظر رد موسيماني على عرض التجديد له، وإذا وافق سيتم التوقيع على العقود، وإذا اعترض على البنود سيكمل مدة التعاقد مع النادي الأحمر، ولن يتم تقديم عروض أخرى.