العروض تلاحق شباب الأهلي بعد تألقهم في كأس رابطة الأندية

تلقى النادي الأهلي، العديد من العروض للاعبيه الشباب، الذين تألقوا في بطولة كأس رابطة الأندية المقامة حاليا، إذ أبدت بعض أندية الدوري الممتاز رغبة في التعاقد مع بعض الأسماء التي برزت في مباريات المارد الأحمر الثلاث، أمام الجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب، على الترتيب.

وكان الأهلي خاض بطولة كأس رابطة الأندية باللاعبين الشباب، وقرر إراحة الكبار، خشية تعرضهم للإصابة، وفقدانهم قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق الشهر المقبل في الإمارات.

وقال مصدر من مطلع داخل النادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إنّ بعض أندية الدوري الممتاز طلبت التعاقد مع بعض عناصر فريق الشباب خلال الفترة الحالية، وبينها فرق صاعدة حديثا للدوري الممتاز.

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