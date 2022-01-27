خطوات استرجاع أموالك من ATM «لو الماكينة مطلعتش فلوس»

في كثير من الأحيان، وعندما يتجه عملاء البنوك لماكينات ATM لسحب الأموال التي يرغبون بها من حساباتهم البنكية، قد يتعرضون لموقف تعطل الماكينة أثناء عملية السحب، فيتم تسجيل عملية السحب دون إخراج الأموال ماكينة الصراف الآلي، ما يعرض العملاء للوقوع في الكثير من المشكلات المختلفة، ورغم دقة الماكينات التي تعمل بها، إلا أنّها كثيرا ما تعرض المواطنين لمثل تلك المواقف.

وعند حدوث مشكلة في عملية السحب من ماكينات الصراف الآلي الذي يؤدي إلى عدم حصول العميل على الأموال رغم تسجيل عملية السحب بنجاح مع خروج الإيصال من الماكينة، يبدأ المواطن في البحث عن طرق لحل المشكلة، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير كيفية حل تلك المشكلة، وفق حديث خدمة عملاء البنك التجاري الدولي لـ«الوطن»، كما يلي:

كيف تتصرف عند فشل سحب الأموال من ATM رغم تسجيلها بإيصال؟

- على العميل حال تعرضه لموقف عدم حصوله على الأموال التي يرغب في سحبها، الاتصال بخدمة عملاء البنك التابع له على الفور، وسرد المشكلة.

- يجيب العميل على أسئلة الموظف التي يتأكد من خلالها أنّ المتصل هو صاحب الحساب بالفعل.

- يقدّم المواطن إفادته ببعض بيانات عمليات السحب أو الإيداع التي تمت خلال الفترة الماضية.

- ثم بعد ذلك بقوم الموظف بتفقد المبلغ المالي الموجود في الحساب الخاص بالعميل، للتأكد أنّ العملية تم تسجيلها بالفعل، ولمعرفة هل تم سحب الأموال أم ظلت كما هي في الحساب.

- وحال التأكد أنّ عملية سحب الأموال لم تتم رغم خروج إيصال يفيد بإتمام عملية السحب، يتم استعادة الأموال للحساب مرة أخرى.

البنك المركزي

- إذا كان البنك غير قادر على حل المشكلة، يمكن التواصل مع البنك المركزي المصري لحل تلك المشكلة من خلال الخط الساخن 16777، او التوجه لفرع البنك المركزي مباشرة.