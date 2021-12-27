بريد الوطن .. ماكينة «ATM» لـ«أم دينار بالجيزة» يا مسئولي «بنك مصر»

نشرنا على صفحات «الوطن» مناشدات للمطالبة بتركيب ماكينات «ATM» لقرية أم دينار بمنشأة القناطر فى الجيزة، وبالفعل استجاب مسئولو البنك الأهلى مشكورين بعد جهود كثيرة من أبناء القرية، وتم تركيب ماكينة صراف آلى للبنك الأهلى بسور مركز الشباب -فى مرحلة التجريب الآن، وربما تم التشغيل الفعلى أثناء نشر الشكوى- ومع زيادة عدد المواطنين وأصحاب المعاشات، الذين يحتاجون لهذه الخدمة، حتى لا يضطروا إلى قطع عشرات الكيلومترات لصرف أموالهم، ونظراً لحاجة المواطنين الشديدة لهذه الخدمة، نناشد الأستاذ محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة «بنك مصر»، التوجيه العاجل بتركيب «ATM» بالقرية، للتيسير على المواطنين فى إنجاز معاملاتهم المالية.

عدة توقيعات

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