عمر كمال يظهر مع نيللي كريم ودينا الشربيني في المطار.. رايحين فين؟

نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، مجموعة من الصور، التي جمعت بينه وبين عددا من نجوم الفن والإعلام داخل المطار، أثناء استعدادهم لسفرهم إلى المملكة العربية السعودية، من أجل المشاركة في فعاليات موسم الرياض.

عمر كمال بصحبة نجوم الفن

ظهر خلال الصور كل من نيللي كريم، وزوجها هشام عاشور، دينا الشربيني، المنتج جمال العدل، الإعلامي رامي رضوان، الفنان عمرو يوسف، وعلق عمر كمال، على الصور، قائلا: «توكلت على الله.. الرياض».

آخر أعمال مؤدي المهرجانات

فاجأ الفنان عمر كمال، جمهوره قبل أسبوع، بطرح أغنية «بحبك»، التي تصدرت قئامة التريندات في مصر، بعد ساعات قليلة من طرحها، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تريند رقم 1 بفضل الله.. مفيش مبروك».

وأهدى مؤدي المهرجانات، الأغنية إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز، في عيد ميلادها منذ عدة أيام، إذ فاجأ الفنانة بالأغنية خلال حفل عيد الميلاد، لكنها أصيبت بعدها بأيام، بفيروس كورونا المستجد، ودخلت العزل المنزلي، ومن المقرر أن تخضع إلى مسحة كورونا خلال الفترة المقبلة.

كلمات أغنية بحبك

بحبك إيه.. بحبك كلمة توصف إيه

في إحساسي يا أغلى الناس.. يا ست الكل

تاج رأسي ده أنا لو عنك أتكلم

سنين وسنين يعدي العمر

وأنا بوصف في إحساسي

وأنا لو عليا لأجيب لك من القمر حتة

وأجيب لك من النجوم ستة

وفوقهم روحي وعنيا

نيللي كريم في دراما رمضان 2022

بدأت الفنانة نيللي كريم، التحضير لمسلسها الجديد «فاتن أمل حربي»، المقرر عرضه ضمن السباق الدراما في شهر رمضان المقبل، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته، كل من: شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت، محمد التاجي، وعدد من النجوم.