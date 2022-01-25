عمر كمال يحصل على تأشيرة أمريكا: «حفلات كتير الفترة الجاية»  

كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، عن حصوله على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إذ يستعد للسفر خلال الفترة القليلة المُقبلة، ضمن جولته بالخارج لإحياء حفلات غنائية.

ونشر عمر كمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة التأشيرة، مُعلقًا عليها بقوله: «أخيرًا.. الولايات المتحدة الأمريكية».

عمر كمال يكشف عن موعد حفلاته

وأضاف عمر كمال: «الحمد لله وبإذن الله الحفلات من أول فبراير وهنقول المواعيد قريب جدًا، وهنقول الحفلات اللى تأجلت ميعادها الجديد امتى عشان كل جمهورنا والجاليات العربية تحضر».

وكان عمر كمال، سبق وقدّم حفلات غنائية عدة، في بعض الدول، للجاليات العربية هناك، مثل إسبانيا، وتركيا، وتونس، وغيرها من البلدان، إذ يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه طوال الشهور الماضية.

خلافات بين بيكا وعمر كمال بسبب «مستفزة»

وكانت الخلافات قد نشبت بين عمر كمال وحمو بيكا، قبل أيام، بسبب عدم الاتفاق في وجهات النظر بينهما بشأن إحدى الأغاني، التي تحمل اسم «مستفزة»، متهمًا إياه بأنه لا يحترم «العيش والملح»، وطالبه بعدم السلام عليه لو شاهده في أي مكان.

وأوضح حمو بيكا، في بث مباشر له قبل أيام، أنّ عمر كمال يتعاون معه في أغنية مستفزة، وكان من المُفترض طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إلا أنّ الأخير طالب بتأجيلها لحين طرح أغنية أنتي قلبي مع شيماء مغربي، كما جدد مطلبه مرة ثانية لحين طرح أغنيته العراقية، الأمر الذي أغضب بيكا مؤدي المهرجانات.

وقال حمو بيكا: «انجح لوحدك وشوف شغلك ومهاراتك، ولما تشوفني في حتة متسلمش عليا، وخسارة العيش والملح اللي أكلتهم معاك».