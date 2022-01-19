أغنية بحبك لـ«عمر كمال» تتصدر التريند بعد ساعات من طرحها

أعلن الفنان عمر كمال، تصدر أغنية «بحبك»، التريند الأول في مصر بعد ساعات من طرحها.

وقال عمر كمال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تريند رقم 1 بفضل الله.. مفيش مبروك».

أغنية «بحبك» لـ عمر كمال تريند رقم واحد في مصر

وأهدى عمر كمال، أغنية «بحبك»، للفنانة ياسمين عبد العزيز، في عيد ميلادها منذ عدة أيام.

وأطلق عمر كمال، أغنية «بحبك»، خلال الاحتفال الذي أقامه أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز، على سبيل المفاجأة لياسمين بعد الاتفاق مع العوضي.

العوضي يهدي ياسمين عبد العزيز أغنية «بحبك»

وأهدى أحمد العوضي، أغنية «بحبك» لزوجته في عيد ميلادها، التي تبدأ كلماتها بـ «بحبك إيه.. بحبك كلمة توصف إيه.. في إحساسي يا أغلى الناس.. يا ست الكل».

كلمات أغنية «بحبك» لـ عمر كمال

وتقول كلمات أغنية بحبك:

بحبك إيه.. بحبك كلمة توصف إيه

في إحساسي يا أغلى الناس .. يا ست الكل

تاج رأسي ده أنا لو عنك اتكلم

سنين وسنين يعدي العمر

وأنا بوصف في إحساسي

وأنا لو عليا لـ أجيب لك من القمر حتة

وأجيب لك من النجوم ستة

وفوقهم روحي وعنيا

وأنا لو عليا لـ أخد من عمري وأديلك ومليون غنوة

أغنيلك وأجيبلك قلبي ده هدية

يا روح قلبي.. يا ساكنة عيوني

والنني مافيش غيرك

في كل الدنيا يشغلني بتفاصيلك

أنا لو غبتي بس ثواني عن عيني مابيبطلش

قلبي عليكي يسألني

وأنا لو عليال أجيب لك من القمر حتة

وأجيب لك من النجوم ستة

وفوقهم روحي وعنيا

وأنا لو عليا لـ أخد من عمري

وأديلك ومليون غنوة

أغنيلك وأجيبلك قلبي ده هدية

وانهالت التعليقات على عمر كمال بالدعوات، وأبرزها: «مبروووك وربنا يسعد أحمد العوضي وياسمين الجميلة، وكل سنة وهما دائما مع بعض ربنا يسعدهم ويحفظهم من كل عين حسود يارب».