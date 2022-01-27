الإسكندرية تنهي الاستعدادات لامتحانات التيرم الأول للشهادة الإعدادية

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، انتهاء مديرية التربية والتعليم من كافة الاستعدادات الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، للعام الدراسي 2021/ 2022، التي من المقرر أن تُعقد على مستوى المحافظة، وذلك من خلال الجدول المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تبدأ الامتحانات يوم 29 يناير الجاري، وتنتهي 3 فبراير المقبل، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية، مع رفع كافة الاستعداد القصوى لمنع حدوث أي تعطيل أو مشاكل أو معوقات في الامتحانات.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية في 29 يناير

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم التشديد على مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح 16 طالباً فقط بدلاً من 20 طالباً، للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحانات، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وتعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب.

أحياء الإسكندرية تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد محافظ الإسكندرية أنه تم توجيه رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بضرورة توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب، ومنع مكبرات الصوت، وإزالة القمامة والمخلفات من محيط المدارس أولاً بأول.

وكيل التعليم: 110945 طالباً أمام 382 لجنة امتحانية

وأوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية يبلغ 110 آلاف و945 طالباً وطالبة، يؤدون امتحاناتهم أمام 382 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانية، بمشاركة 14714 ملاحظاً، و1713 مراقباً، و1502 معاوناً، فيما يبلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 764 رئيس لجنة.

تعليمات امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وشدد «سعد» على جميع القائمين على الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأثاث اللازم، موجهاً بحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان، والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية، وحضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان، مؤكداً على ضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يومياً، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة، ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.