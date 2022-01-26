طلاب «هندسة الإسكندرية» يشاركون في مسابقة عالمية بطائرة لإطفاء الحرائق

يستعد مجموعة من طلاب هندسة الإسكندرية لخوض مسابقة «SAE Aero design»، بتصميم جديد لطائرة إطفاء مستقلة يمكن التحكم فيها عن بعد، ومزودة بكاميرات رقمية عالية الجودة وقادرة على حمل مختلف مواد مكافحة الحرائق بما في ذلك المياه والمواد الكيميائية.

طائرة استطلاع

وكشف إسلام الصاوي أحد طلاب هندسة الإسكندرية، أنه تم تجهيز طائرة استطلاع صغيرة مستقلة يتم إطلاقها في الهواء من الطائرة الرئيسية لجمع المعلومات اللوجستية من موقع الحريق، وذلك على ارتفاعات منخفضة باستخدام جهاز «GPS»، وأجهزة استشعار للكشف عن الغازات السامة وغيرها من المعلومات المهمة للمشاركة بها في المسابقة المقرر عقدها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكر خلال حديثه مع «الوطن» أن مسابقة «SAE Aero design» تقام في عدد من الولايات الأمريكية تحت إشراف جمعية مهندسي السيارات «SAE»، وهي أكبر جمعية دولية في الهندسة الميكانيكية، وتعتبر واحدة من أكبر المسابقات في مجال الطائرات على مستوى العالم.

أفضل طريقة للتقديم

وأوضح «الصاوي»، أن الفريق في الوقت الحالي يخوض مرحلة البحث والتفكير في أفضل طريقة لتقديم التصميم من خلال العمليات الحسابية المطلوبة، والتي يتم استخدامها لبداية الطائرة من خلال برامج متخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى أن تصميم وبناء الطائرة واختبارها للتأكد من الحسابات وعوامل الأمن يحقق الهدف من خلال المشاركة في المسابقة العالمية، وإثبات أن فكرة المشروع قابلة للتنفيذ وذات عائد انساني كبير.

وأكد أن فريق من جامعة الإسكندرية استطاع العام الماضي تحقيق المركز الثاني عالمياً (2020-2021) في أداء مهام المسابقة والرابع بشكل عام، كما حصل الفريق على أفضل تقرير فني في المسابقة عامي 2019 و 2018 بعد منافسة 75 فريقًا من جميع أنحاء العالم.

كما تمكن الفريق من التسجيل في مسابقة هذا العام استعدادًا للفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى، بحسب «الصاوي».