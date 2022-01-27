روسيا: لن نسمح بنشر الغرب للأسلحة في أوكرانيا

في إطار تطورات الأزمة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، بعد رد الولايات المتحدة على المقترحات الأمنية الروسية، قال رئيس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إنّ روسيا تعارض نشر الأسلحة في أوكرانيا ليس فقط نيابة عن الدول الأعضاء في الناتو، لكن نيابة عن الدول الغربية الأخرى أيضًا.

وأضاف ميدفيديف، في حديث مع وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك وكالة أنباء تاس، أن الأمر لا يتعلق فقط بعدم توسع الناتو، لكنه مهم للغاية وأعتقد أن الأمر على وشك تقديم ضمانات أخرى، وبحسب تصريحات ميدفيديف، يمكن نشر أسلحة هجومية وصواريخ على أراضي أوكرانيا وأي دولة أخرى على أساس الاتفاقات الثنائية، وليس اتفاقات مع الناتو.

ووضح أنّه لا يمكن أن تكون هناك دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو، مضيفًا: «نتحدث في من وقت لآخر أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي في السنوات القادمة. لكن هذا ليس ما نتحدث عنه هنا».

الولايات المتحدة: الباب لا يزال مفتوحا للتعاون

وذكرت وكالة «تاس» الروسية، أنّ الرد الأمريكي المكتوب على مقترحات روسيا الأمنية أوضحه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، متحدثا عن خطوط عريضة للأزمة، فالولايات المتحدة ترى أن الرد ليس وثيقة رسمية بل مجموعة من الأفكار لمزيد من النقاش، إذا كانت روسيا تريد مواصلة الحوار، موضحة أن الكرة الآن في الملعب الروسي والأمر متروك لموسكو لاختيار المناقشات أو المواجهة، حيث تم تنسيق الرد مع حلفاء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وشدد بلينكين على أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن سياسة إبقاء أبواب الناتو مفتوحة، وكرر هذه النقطة عدة مرات، وقال إن الوثيقة تحدد المجالات المحتملة للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا لتحسين الأمن الأوروبي. وتشمل هذه المجالات نشر الصواريخ في أوكرانيا، والمناورات العسكرية في أوروبا، وإجراءات الحد من التسلح المحتملة، وزيادة الشفافية، وتدابير الحد من المخاطر.

وأكد بلينكين أنّه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في الأيام القليلة المقبلة، للحصول على ردود فعل روسية، كما تلقى الكونجرس الأمريكي نسخة من الرد وسيناقشه بلينكين مع المشرعين.

زيارة محتملة لوزير الدفاع البريطاني إلى موسكو

وأكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، عزمه القيام على زيارة روسيا ولقاء وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.

ونقلت الصحيفة عن والاس قوله: «أريد أن يفهم الروس أن الأوكرانيين سيقاتلون، وأن روسيا تخاطر باقتصادها وتخاطر بالعزلة وهذا ليس إرثًا يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نتذكره».

وأضاف والاس: «هناك فرصة لوقفه لكنني لست متفائلا.. وبالنظر إلى التوترات المتعلقة بأوكرانيا، فإن المملكة المتحدة بالتعاون مع الناتو يمكن بالتأكيد نشر المزيد من القوات في البر والبحر والجو».