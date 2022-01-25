الرئيس الأمريكي: إجماع تام مع الحلفاء الأوروبيين بشأن أزمة أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن هناك إجماعا تاما مع الحلفاء الأوروبيين بشأن الأزمة الأوكرانية، وأوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن بايدن أجرى، أمس الاثنين، محادثات افتراضية استمرت أكثر من ساعة مع زعماء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والأمين العام حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي بعد المحادثات، إنه أجرى اجتماعا جيدا جدا جدا، وسط إجماع تام مع الزعماء الأوروبيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، قال أمس الاثنين، أن اجتماعا رباعيا من المقرر أن ينعقد غدا الأربعاء بشأن الملف الأوكراني، مشيرا إلى أن اللقاء سيضم مسؤولين من فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا، وسيتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وكشف المصدر، أن الأزمة الأوكرانية والجهود المبذولة لعدم دفع الأمور باتجاه المزيد من التأزم ستكون موضوع اتصال هاتفي متوقع بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات المقبلة.

رئيس فرنسا يعتزم تقديم مقترحاته لـ بوتين بشأن وقف التصعيد حول أوكرانيا

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، عن مصادر في قصر الإليزيه، أن ماكرون يعتزم تقديم مقترحاته لـ بوتين بشأن وقف التصعيد حول أوكرانيا، وأضافت المصادر، أن الرئيس الفرنسي، سيعرض على نظيره الروسي سبل وقف التصعيد خلال الاتصال الهاتفي الذي سيجري في الأيام القريبة.

وأكد المصدر، أن من المقرر أن يعقد في باريس في 26 يناير الجاري، اجتماع للمستشارين السياسيين في إطار «رباعية نورماندي»، التي تضم «روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا».

وفي سياق متصل، أشار بيان أوروبي أمريكي، إلى ان الدبلوماسية تبقى أولوية وترحيب بالمحادثات بين روسيا وأعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وطالب البيان، بالوقوف أمام التصعيد الروسي.

برلين: الغرب يتوعد روسيا بـ تداعيات وخيمة جدا إذا اعتدت على أوكرانيا

من جانبها، أشارت السلطات البريطانية، إلى لقاء عبر الفيديو بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وقادة دول أوروبية وأمريكا، فيما قالت ألمانيا، إن الغرب يتوعد روسيا بـ تداعيات وخيمة جدا إذا اعتدت على أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، إن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون مصمم على استخدام الدبلوماسية للمحافظة على استقرار أوروبا، وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة توجيه تحذيرات حازمة لروسيا.

وأعلنت الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض»، أنه يعتبر التلويح بالعقوبات ضد روسيا أكثر فاعلية من فرضها فورا على خلفية التوترات حول أوكرانيا.

«البنتاجون»: 8500 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد العالية

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قال إن 8500 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد العالية، في حال تعرض الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مصالح الولايات المتحدة.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى أن قوة التدخل والردع التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا، والمتعلقة بأزمة أوكرانيا تتجاوز الـ 40 ألف جندي.

وأوضح المتحدث باسم «البنتاجون» جون كيربي، إن بلاده لن تتأخر في ردع أي تهديد من روسيا والدفاع عن مصالحها والحلفاء عملا بالمادة الخامسة من شرعة «الناتو»، مؤكدا أن توقيت وضع قوات أمريكية على جهوزية عالية، مرتبط بقرار مشترك مع دول أوروبية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تأخذ بعين الاعتبار رأي الدول الأوروبية أثناء تحضير الرد على مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية في أوروبا.

بدورها، نفت موسكو، أنباء متداولة حول بدء إجلاء الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة على خلفية التوترات حول أوكرانيا، ووصفتها بـ الكاذبة.

وقال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، في تعليق لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، نشر على صفحة السفير على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هذه كذبة لا توصف.

وأضاف أنطونوف: «كلنا في واشنطن ونيويورك وهيوستن عاملون بنظام طبيعي، ونواصل أداء مهامنا الدبلوماسية»، مشيرا إلى عدم تلقي السفارة أي توجيهات من موسكو أو أي مطالب من الخارجية الأمريكية.

من جانبها، التقت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس الاثنين، في بروكسل بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وبحث المسؤولان، خلال اللقاء، القضايا ذات الشأن الدولي، بالإضافة إلى تأكيد دور «الناتو» في تحقيق السلام والاستقرار في أوروبا.