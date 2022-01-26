أبرز المعلومات عن مشروعات «الإسكان» بمدينة الشروق

تعتبر مدينة الشروق، واحدة من مدن الجيل الثاني، التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة القاهرة، وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات فى جميع المجالات سواء «سكنية، صناعية، خدمية» وغيرها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مشروعات «الإسكان» بمدينة الشروق، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة فى بيان لها.

مشروعات «الإسكان» بمدينة الشروق

- تم الانتهاء من تسليم 39 عمارة بمحور الإسكان المتوسط نموذج «سكن مصر».

- جارى استكمال تنفيذ 66 عمارة سكنية بمشروع «سكن مصر» بنسب إنجاز متقدمة.

- تم تنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع بمشروع «سكن مصر».

- جارى الانتهاء من تنفيذ 29 عمارة، بإجمالى 696 وحدة بمحور الإسكان نموذج ( JANNA ).

- تم الانتهاء من تنفيذ مركز الشباب بمنطقة النوادي وتسليمه، ومدرسة النيل الدولية بمركز المدينة 1، ومول تجاري بمركز المدينة 2.

- تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وأعمال البناء.

- جارى تنفيذ التشطيبات لحضانتين، وطرح مدرسة ثانوى وعددٍ من المشروعات الخدمية الأخرى لتلبية احتياجات سكان المدينة.

- شمل قطاع الطرق، الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق بمناطق إسكان الشباب 100م2، وإسكان الشباب 63م2-70م2، والمنطقة الثامنة عمارات، والحي الخامس، وتنفيذ الطرق بمشروع سكن مصر.

- تم إطلاق التيار في موزع التوسعة بمحطة المحولات الرئيسية بالمدينة لاستيعاب الأحمال المستقبلية.

- يجرى تنفيذ عِدة أعمالٍ للكهرباء بالمشروعات السكنية والخدمية والمحاور والطرق بالمدينة.

- تم الانتهاء من شبكات المياه و الصرف بمشروع سكن مصر، بمدينة الشروق.

- تم تشغيل محطة رفع الصرف الصحي رقم 3.

- تم طرح أعمال الاتزان الهيدروليكي بشرق وغرب المدينة للتغلب على مشكلة ضعف ضغوط المياه ببعض المناطق.

- تم الانتهاء من زراعة وصيانة المسطحات الخضراء بمناطق إسكان الشباب 100م2، وإسكان الشباب 63-70م2.

- تم الانتهاء من أعمال منتزه الشروق كنشاط ترفيهي ومتنفس للسكان.

- تم طرح أكثر من 20 قطعة بأنشطة خدمية استثمارية بمساحات مختلفة ( تجاري إداري – تجاري إداري سكنى – تعليمي – طبي - حضانة) لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.

- تم طرح قطعة أرض بمساحة 12 فدانا بنظام مقابل الانتفاع لمدة 15 عاما بالواجهة الجنوبية للمدينة.