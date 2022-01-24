الإسكان: تركيب 60% من الواجهات الزجاجية الخاصة بالبرج الأيقوني

قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن معدلات التنفيذ بمنطقة الأبراج المركزية (CBD) في العاصمة الادارية الجديدة تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها، مضيفا أن معدلات التنفيذ الإجمالية في منطقة الأبراج المركزية وصلت حتى الآن إلى 45%، في حين وصلت أعمال تركيب الواجهات الزجاجية في المشروع لـ 75%.

وذكر «خطاب»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى والمعدني للبرج الأيقوني، وحاليا تتم أعمال التشطيبات الداخلية وأعمال الأنظمة وتركيب الواجهات الزجاجية للبرج، حيث بلغت معدلات التركيب 60% من إجمالي الواجهات التي سوف يتم تركيبها.

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وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من تركيب جميع الواجهات الزجاجية الخاصة بالبرج في منتصف أبريل المقبل، وأن الواجهات الزجاجية الخاصة بالبرج مصنوعة من أفضل المواد، والتي تعمل على عزل الغبار والماء عن البرج.

التشطيبات الداخلية للأبراج تجاوزت 20%

أوضح متحدث وزارة الإسكان، أن إجمالي نسبة أعمال التشطيبات الداخلية الخاصة بأبراج المشروع تجاوزت 20%، كما أن جميع أبراج منطقة الأعمال المركزية دخلت في مراحل التشطيبات الداخلية حتى لو لم تنتهي بها مراحل الإنشاءات.

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وأشار إلى أن عدد الأبراج السكنية في المشروع تبلغ 5 أبراج: ثلاث تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بها بالكامل وجاري العمل في أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات الزجاجية، وهناك برجين ما زالا في مراحل الإنشاءات، وفيما يخص الأبراج الإدارية بالمشروع، تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بها، وجار العمل على تركيب الواجهات الزجاجية وتنفيذ أعمال التشطيبات.