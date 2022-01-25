آخر مستجدات مشروع الإسكان البديل بمثلث ماسبيرو.. التسليم قريبا

قال المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إن مشروع الإسكان البديل، المخصص لأهالي منطقة مثلث ماسبيرو الراغبين في العودة مرة أخرى، بلغت نسبة تنفيذه نحو 80%، حيث تم الانتهاء من مرحلة الهيكل الخرساني، ويجري العمل حاليا في مرحلة التشطيبات النهائية للمشروع.

تسليم الوحدات كاملة التشطيب

أضاف مدير المشروع، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب، ضمن مشروع الإسكان البديل، لمستحقيها الذين اختاروا الرجوع مرة أخرى عقب الانتهاء من التطوير، لافتا إلى أن ذلك سيكون قريبا، عقب الانتهاء من التنفيذ، وتتولى محافظة القاهرة عملية التسليم.

وأشار «نسيم»، إلى أن مساحة مشروع الإسكان البديل 6.2 فدان، ويضم برجين سكنيين، بإجمالى 936 وحدة سكنية، وأن الوحدات السكنية، سيتم تسليمها كاملة التشطيب وعلى أعلى مستوى.

يتكون البرج من 468 وحدة سكنية

أوضح مدير مشروع التطوير، أن كل برج من أبراج الإسكان البديل، يتكون من 18 طابقا سكنيا، بإجمالي 468 وحدة سكنية بالبرج الواحد.

ونوه مدير المشروع، إلى أنه بجانب برجي الإسكان البديل، يضم المشروع أيضا، أبراج تشمل دور بدروم «جراج سفلي» بمسطح 19220 متر مربع، سعة 353 سيارة، وطابق أرضي «تجاري» بمسطح 16970 متر مربع.

ويشمل أيضا طابق أول «جراج علوي» بمسطح 15800 مترمربع، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها.

جدير بالذكر أن مشروع الإسكان البديل، داخل منطقة مثلث ماسبيرو، يعد من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة، لإعادة رونقها الحضاري، ما يغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير، نظرا لموقعه المتميز.

وتتميز منطقة مثلث ماسبيرو، بالعديد من المباني ذات الاستعمال المميز، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية.