برج الحمل حظك اليوم الجمعة 28-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. كن لطيفا

مولود برج الحمل عاطفته مشتعلة ومن يفكر فيه يتبادر لذهنه الإنسان العاشق لكل شئ، وهو يحب أن يكون على علم بكل شئ، ويتميز مولود البرج بالبراءة والحب لكل من حوله، كما أنه يتسم بالسحر والجاذبية، الفضول تجاه كل مايدور حوله.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

نصحت خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بمحاولة معرفة كل شيء، حيث إن ذلك يساعدك على كل المستويات، لذا قم باتصالاتك لكي تصل لخطواتك التي تريدها.

يجب عليك أن تسعى وتجتهد للوصول لكل ماتريد وتجنب الاختلاط بالغير دون دراسة لتجنب المشكلات.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك حظك اليوم أن تصلح علاقتك بمن تحب، حيث أن اليوم تتجلى فيه قدرتك على إبهار الغير، لذا كن لطيفا واستغل ذلك لقضاء أوقات سعيدة مع من تحب.

عليك أن تصلح أيضا علاقاتك مع من لديهم مشكلات معك، فهذا هو الوقت المثالي للاستمتاع بصحبة الأصدقاء، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

مواصفات برج الحمل

ويتمتيز مولود برج الحمل بالثقة الشديدة في النفس وهو ما يبشر بعام ملئ بتحقيق الإنجازات، والأهداف، ويتمكن مولود برج الحمل من تحدي الصعاب بشك كبير، حيث أن لديه إرادة حديدة، لذا يتمكن مولود برج الحمل من العمل بالوظائف التي تحمل تحديات دائمة مثل الرياضة والأعمال الحرة والشركات النائشة، فهم قادة ملهمين لا يستمعوا أبدا لتعليمات أي شخص آخر.

كما يتسم مولود برج الحمل بالغيرة الشديدة فهو يحب أصدقائه وأحبائه من كل قلبه بدرجة كبيرة، مما يجعله يغار بشدة قد تصل لدرجة لا تحتمل، وهو أيضا يحب الامتلاك ويرفض أن يأخذ أحد شئ يريده، وقد يصل حد الامتلاك للأنانية.