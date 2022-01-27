مذيعة صباح الخير يا مصر: محمد صلاح سر تشجيع شعب الكاميرون لمصر

قالت الإعلامية منة الشرقاوي، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن رحلتها للكاميرون لتشجيع المنتخب الوطني ضد نظيره الإيفواري كانت جميلة وميسرة: «سايبين القاهرة بدرجة حرارة 8 درجات ولما وصلنا الكاميرون كانت 40 مع رطوبة، الجو كان صعب جدا وهو ما انعكس على أداء اللاعبين في بداية المباراة».

وأضافت «الشرقاوي» خلال مداخلة هاتفية في البرنامج المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «الجو كان صعبا للغاية وكنا نشعر أن اللاعبين يتنفسون بخار مياه، كانوا رجالا وبذلوا مجهودا خرافيا وكانوا على قدر المسؤولية».

فوضى في التنظيم

وتابعت الإعلامية: «الأمور في الكاميرون لم تكن ميسرة تماما، لكن الوفد المصري هو ما سهلها وأشيد بدور السفير المصري الموجود هناك، كان مجتهدا واستقبلنا بشكل حافل من الطائرة، وكان يشرف على المصريين والأتوبيسات التي يستقلونها وهو ما سهل لنا في الإجراءات.. لكن كان في لغبطة في دخول الاستاد وتنظيم المرور».

شعب الكاميرون ودود

وأشارت «الشرقاوي»، إلى أنّ الشعب الكاميروني ودود ويحب مصر ورفعوا أعلام مصر في الشوارع: «فوجئنا بالعدد الكبير من الجمهور الذي يشجع منتخبنا، وعندما سألناهم عن السبب، أجابوا بأن محمد صلاح هو السبب».

سر القلق بين الجمهور المصري

ولفتت، إلى أن الجمهور المصري كان قلقا في بداية الشوط الأول بسبب ضياع الفرص، وزادت حدة القلق عندما أصيب الحارس الأول للفريق محمد الشناوي وحمدي فتحي: «كان هناك تصميم كبير على منع إظهار الانتماءات الرياضية وكان ذلك بمبادرة الجمهور، رغبة في نبذ التعصب ودعم المنتخب المصري، وأن يتم تشجيع كل أعضاء الفريق وليس لاعبا بعينه».