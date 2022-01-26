المستكاوي: المنتخب قدم أداء جيدا أمام كوت ديفوار.. ومواجهة المغرب صعبة

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن منتخب مصر استغل المساحات أمام منتخب كوت ديفوار، موضحا أن الجمهور سعيد بفوز منتخب مصر في دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون، لافتا إلى أن نقد المنتخب حق ولكن يجب ان يكون دون أي إساءة، متابعا: «كيروش غلط في كأس الأمم وكأس العرب، بس النهاردة المنتخب كان عامل اللي عليه، حتى لو خسر كنت هقوله هاردلك».

أداء منتخب مصر يستحق الإشادة

وأضاف «المستكاوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن منتخب مصر قدم أداء جيدا حتى نهاية الوقتيت الأصلي والإضافي، وظهرت المهارة واللياقة البدنية والحماس، وهذا أمر يستحق الإشادة.

يجب تشجيع المنتخب دون أندية بعينها

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن مباراة منتخب مصر أمام منتخب المغرب، الأحد المقبل، ستكون صعبة جدا، لأن لديهم هجوم قوي ودفاع قوي بجانب جناحي الفريق: «محمد صلاح قال امبارح إن في ناس بتشجع لاعيبة وناس بتشجع أندية، بس احنا مفروض نشجع المنتخب اللي بيمثل الناس كلها، وفي روح جملية وطيبة في المنتخب، وأنا اديت حارس المرمى محمد الشناوي 10 من 10 وأبو جبل 10 من 10».