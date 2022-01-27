السياحة تطلق التحديث الأول لـ«موبايل أبليكشن» للمتحف القومي للحضارة

أطلقت وزارة السياحة والآثار، التحديث الأول للتطبيق الإلكتروني للهواتف المحمولة «موبايل أبليكشن» الخاص بـ المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ضمن أعمال التطوير التكنولوجي التي تشهدها مختلف المتاحف والمواقع الأثرية بما يتماشي واستراتيجية التحول الرقمي لوزارة السياحة والآثار.

المتحف القومي للحضارة

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، أنّ عملية التحديث شملت أوجه عدة، بينها المعلومات المتاحة حول القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، والخرائط الداخلية به، وكذلك الخدمات المقدمة للزائرين.

وأضاف غنيم أنّ أعمال التحديث جاءت وفقا لتقييم المستخدمين للتطبيق من زائري المتحف من المصريين والسائحين، الأمر الذي يعمل على تسهيل وتحسين تجربتهم، مشيرا إلى أنّ المتحف سيستمر في عملية التحديث والتطوير لربط الجمهور بالمتحف بشكل أكثر فعالية، للتأكيد على دور المتحف كمنارة ثقافية وحضارية.

«موبايل أبليكشن»

وجرى الانتهاء من إصدار التطبيق الإلكتروني للهواتف المحمولة «موبايل أبليكشن» الخاص بالمتحف في ديسمبر الماضي بالتعاون مع شركة IPMagiX، ويحمل التطبيق اسم NMEC ويتم تحميله من Google play أو App store .

ويقدم التطبيق خريطة داخلية للمتحف، ونبذة تعريفية عن بعض الأماكن الموجودة به، وتفاصيل بعض القطع الأثرية، مع وجود إمكانية طلب تصريح لزيارة معمل الترميم، إضافة إلى آلية لإعادة توجيه الزائر لموقع حجز التذاكر الخاصة بالمتحف.