حالة الطقس غدا الجمعة 28-1-2022 في مصر.. أمطار وصقيع واضطراب الملاحة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان قبل قليل، توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 28 يناير، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسوط طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة يميل للصقيع على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ليلا.

حالة الطقس غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتتكاثف الشبورة المائية على مناطق من الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط فيكون مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر.

درجات الحرارة غدًا في مصر

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة غدًا العظمى والصغرى على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 15 08

مطروح 14 08

السلوم 15 08

سيوة 17 03

بورسعيد 15 08

دمياط 16 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 17 08

نخل 15 01

نويبع 18 11

طابا 16 10

كاترين 06 03-

الطور 17 10

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 18 13

مرسى علم 17 10

الفيوم 16 04

بني سويف 15 04

المنيا 16 04

أسيوط 16 04

سوهاج 16 05

قنا 16 05

الأقصر 16 06

أسوان 17 07

إدفو 18 08

أبو سمبل 18 07

الوادي الجديد 16 05

شلاتين 17 10

أبو رماد 18 10

حلايب 18 11

رأس حدربة 17 10