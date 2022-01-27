«الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة وسقوط الأمطار.. وهذا موعد تحسن الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ أمس الأربعاء، شهد ذروة انخفاض درجات الحرارة، وبداية من اليوم سيكون هناك تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية مع استمرار الشعور بالبرد، إذ تتأثر البلاد بالكتل الهوائية شديدة البرودة بصورة كبيرة.

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «أكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، أن نسب البرودة منخفضة مع نشاط نسبي للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس، لافتةً إلى وجود فرص لسقوط الأمطار ولكن أقل كثيرا من بالأمس لتكون من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وبعض المناطق من محافظات الوجه البحري.

وتابعت أنّ طقس اليوم باردا على السواحل الشمالية للبلاد، القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، على أن يكون مائلا للبرودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار.

الطقس في فترة الليل

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه خلال فترة الليل، ستشهد البلاد درجات الحرارة منخفضة وطقس شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة، يصل حد الصقيع في بعض المناطق بشمال الصعيد والمدن الجديدة وبعض المناطق في وسط سيناء، إذ ستصل درجات الحرارة فيها لأقل من 5 درجات.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وعن موعد تحسن الأحوال الجوية، أوضحت منار غانم أنه بداية من الغد، ستشهد البلاد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية، وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، مع عودة الشبورة المائية مرة أخرى على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.