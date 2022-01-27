القصير يوجّه برفع درجة الاستعداد للقصوى ودعم المزارعين لمواجهة الطقس السيئ

يتابع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات، ويتلقى تقارير من جميع القيادات، ويشدد عليهم بالمتابعة المستمرة مع المزراعيين والمربين لتخفيف تأثير الظروف السيئة للطقس عليهم.

حل مشكلات المزارعين

ووجّه وزير الزراعة، قيادات الوزارة برفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الفعلي على أرض الواقع، لطمأنة المواطنين ومساعدتهم في حل مشكلاتهم، والتواصل الدائم مع وسائل الإعلام لإرشاد المزراعين والمربين بكيفية مواجهة هذه الظروف وتخفيف آثارها السلبية.

توزيع الأسمدة

كما يتابع القصير، منظومة توزيع الأسمدة والمرونة في توزيعها خلال فترة الإجازات لتلبية احتياجات المزارعين، وشدد على المسؤولين عن حماية الأراضي، باتخاذ الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومنع البناء عليها باستغلال فترة الإجازة.

يذكر أنّ وزارة الزراعة سبق وأصدرت توصياتها وإرشاداتها الفنية للمزراعين والمربين لتوعيتهم بكيفية التعامل مع موجهة الطقس غير المستقرة والتي تشهدها البلاد حاليا.