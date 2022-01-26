إصابة 7 في انقلاب أتوبيس بسبب الطقس السيئ بأسيوط

أصيب مساء اليوم الأربعاء، 7 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس ركاب على طريق «بصرة - ساحل سليم»، بمحافظة أسيوط، بسبب سوء الأحوال الجوية.

انقلاب أتوبيس في أسيوط

وتلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط إشارة بانقلاب أتوبيس ركاب، وإصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة؛ بقرية «بصرة»، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل 3 مصابين منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، و4 آخرين إلى مستشفى أسيوط العام الشاملة لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج

وانتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب أتوبيس ركاب على طريق «أسيوط - ساحل سليم»، يحمل لوحة معدنية رقم «د.ى. 8768»، قادم من النزلة إلى مركز ساحل سليم.

وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.