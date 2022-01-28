درجات الحرارة اليوم الجمعة 28-1-2022 في مصر.. تصل إلى 3 تحت الصفر

بعد الانخفاض الشديد في درجات الحرارة الذي شهدتا جميع المناطق خلال الساعات القليلة الماضية، أوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وكشفت عن تفاصيل درجات الحرارة في مصر ومعظم بلدان الدول العربية في بيان لها، وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة، كالتالي:

درجات الحرارة اليوم في مصر

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة غدًا العظمى والصغرى على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 15 08

مطروح 14 08

السلوم 15 08

سيوة 17 03

بورسعيد 15 08

دمياط 16 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 17 08

نخل 15 01

نويبع 18 11

طابا 16 10

كاترين 06 03-

الطور 17 10

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 18 13

مرسى علم 17 10

الفيوم 16 04

بني سويف 15 04

المنيا 16 04

أسيوط 16 04

سوهاج 16 05

قنا 16 05

الأقصر 16 06

أسوان 17 07

إدفو 18 08

أبو سمبل 18 07

الوادي الجديد 16 05

شلاتين 17 10

أبو رماد 18 10

حلايب 18 11

رأس حدربة 17 10

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

فيما تفاوتت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 27 17

المدينة 21 11

الرياض 17 08

المنامة 19 05

أبو ظبي 24 18

الدوحة 22 15

الكويت 18 07

دمشق 09 00

بيروت 14 12

عمان 09 03

القدس 03 03

غزة 14 09

بغداد 15 03

مسقط 26 22

صنعاء 24 07

الخرطوم 26 11

طرابلس 14 08

تونس 17 07

الجزائر 15 03

الرباط 20 07