إعلان حالة الطوارئ بمطار القاهرة الدولي بسبب الطقس السيئ

أعلنت السلطات المعنية بمطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ القصوى بسبب التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ، مشددة على ضرورة الانتباه لمواعيد الإقلاع والهبوط خاصة في ظل العاصفة «هبة» التي تضرب البلاد.

حالة طوارئ بمطار القاهرة الدولي

وناشدت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، برئاسة الطيار عمرو أبو العينين، عملائها التواجد قبل مواعيد الإقلاع بـ3 ساعات بالنسبة للرحلات الداخلية، و4 ساعات للرحلات الدولية، مشيرة إلى أن رحلات الشركة تسير بشكل منتظم دون تسجيل لأي تأخيرات حتى ساعة تاريخه.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن انتظام حركة الإقلاع والهبوط، بجميع المطارات المصرية رغم التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ.

تطبيق إجراءات السلامة المهنية

وأعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، حالة الطوارئ، وناشدت العاملين توخى الحذر والالتزام بقواعد السلامة خاصة العاملين بأرض المهبط، وشددت الشركة خلال بيان لها بضرورة الالتزام بارتداء الملابس الفسفورية أثناء العمل، حرصا على سلامتهم وللحد من الحوادث داخل أرض المهبط بالمطار.

وكشفت المصادر لـ«الوطن»، أن جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، يتابعون تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بكل حزم ودقة، حرصا على سلامة وصحة المسافرين والسائحين ورواد المطارات المصرية والعاملين بالصفوف الأمامية من مقدمي الخدمات للركاب والمسافرين.

توقعات بزيادة أعداد المسافرين والسائحين في مارس

كانت المصادر، توقعت زيادة حركة السفر خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع إجازة نصف العام، وموسم العمرة، وما تبقى من موسم الشتاء.

وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، عن استمرار تعافي قطاع السفر الجوي خلال شهر نوفمبر الماضي قبل ظهور متحور «أوميكرون» ، حيث حافظ الطلب الدولي على اتجاهه التصاعدي مع إعادة فتح المزيد من الأسواق.