إصابة هاني الناظر بفيروس كورونا: «دور ويا رب يعدي»

أعلن الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك في تعليق على منشور كتبه الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طالب فيه متابعيه بالدعاء له.

وكتب جبر: «صفحات فيسبوك مليئة بالدعاء للدكتور هاني الناظر لأنه بيمر بأزمة صحية، تمنياتي له بالشفاء وأن يطمئن محبيه، فلم يتأخر على أحد بالمشورة والنصيحة»، وعلق «الناظر» على المنشور: «ربنا يبارك في حضرتك يا كرم بيه ويبارك في صحتك، الحمد لله دور كورونا ويا رب يعدي علي خير».

المنحنى الوبائي للفيروس

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن المنحنى الوبائي لكورونا، يشهد زيادة على مستوى أعداد إصابات الفيروس، في هذه الفترة، مناشدة المواطنين، الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مثل ارتداء الكمامات.

كما وجهت الوزارة، في تقرير رسمي لها، رسالة لمصابي فيروس كورونا، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، قائلة: «لا بد من الحفاظ على تناول مشروبات صحية تقوي الجسم خلال فترة العزل المنزلي».