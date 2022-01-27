خبير عقاري: قرار تمويل الـ100%من ثمن الوحدة جاء في التوقيت المناسب

قال المهندس عمرو عثمان، الاستشاري والخبير العقاري، إنَّ ‏قطاع التمويل العقاري في مصر من القطاعات الهامة التي تحتاج إلى تطوير، والدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الإطار من خلال المبادرات التمويلية للشباب، وتطويره يضيف للقطاع العقاري المصري والعاملين فيه. ‏ ‏ ‏

«عثمان»: تمويل المواطن 100% من ثمن الوحدة بنظام الإجارة الجديد

وأضاف «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ حصول المواطن على تمويل قدره 100% من ثمن الوحدة العقارية في نظام الإجارة المنتهي بالتمليك في نهاية المدة سيسهم بشكل ملموس في التيسير على المواطنين في اقتناء وحدة سكنية، وهذه ميزة إضافية تتاح لمبادرة التمويل العقاري التي طرحتها الدولة خلال العام الماضي، وكل هذه الحوافز التي تتيحها الدولة للقطاع العقاري باعتباره قطاع حيوي، لحمايته من الوقوع في براثن الركود وضمان استدامة نموه.

توقيت مناسب للقرار لتوفير السكن للراغبين في الزواج

فيما أكد الخبير العقاري، على أنَّ هذا القرار جاء في توقيت مناسب لتوفير الشقق السكنية للشباب المقبل على الزواج والتيسير عليه، في ظل ارتفاع الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على ارتفاع أسعار العقارات، بالإضافة إلى اتجاه الدولة في السير في القضاء على العشوائيات، ومنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو البناء غير المخطط عشوائيا، موضحًا تأثيره في التخفيف من الأعباء عن كاهل الشباب المقبل على الزواج حيث يسهل لهم الحصول على وحدات سكنية.

أشار «عثمان»، إلى أنَّ نجاح مبادرات التمويل العقاري في مصر مرتبط بعاملين، أولاً تسهيل إجراءات البنوك في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، والثاني هو نشر ثقافة التمويل العقاري بين المواطنين وتوضيح المميزات التي تتمتع بها مبادرة التمويل العقاري الأخيرة، والتي توفر للعميل مزايا مدة سداد أطول بأقل سعر فائدة بما يتيح للمواطن تملك وحدة سكنية بسعر يعادل قيمة إيجارية.

كما لفت إلى جهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري ككل خلال الفترة الماضية، سواء قبل وبعد جائحة كورونا، واستفادة القطاع العقاري من مبادرات المركزي على محوري توفير التمويل لشركات التطوير العقاري من خلال مبادرة لتوفير تمويل لشركات التطوير العقاري والمقاولات وخفض سعر الفائدة ما يشجع على الاقتراض لتمويل المشروعات، أو توفير مبادرات لتشيط المبيعات.

ما هو نظام الإجارة؟

أكد «عثمان»، أنَّ الوحدات السكنية المفروشة بنظام الإيجار هي وحدات سكنية تؤجر للشباب غير القادر على شراء شقة سكنية، ثم يتملكها في نهاية العقد أو مدة الإيجار، موضحا أنها وحدات سكنية مفروشة سيطرحها مجلس الوزراء للإيجار بغرض التملك، موضحا أن هذه الوحدات كان قد كلف بها الرئيس السيسي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على شقة للسكن، وهم غير قادرين على شراء شقة أو دفع مقدم الحجز وأقساط كبيرة، موضحا أن هذه الشقق لازال يدرس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتحديد الأراضي في المحافظات لتنفيذ وإقامة هذه الوحدات عليها بحيث تكون في مكان قريب من المواطنين ولا تكلفه انتقالات كثيرة

يذكر أنَّ الرئيس السيسي في بداية الشهر الجاري قد كلف الحكومة بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار ليكون مسكنا ملائما للشباب حديثي الزواج.

وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بإعفاء المواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري، لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة، وذلك في إطار التيسير عليهم.