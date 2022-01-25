خطوات الحصول على شقة لمتوسطي الدخل في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

يستهدف عدد كبير من المواطنين من متوسطي الدخل، البحث عن مبادرة التمويل العقاري؛ للاستفادة من تلك المبادرة التي تتيح لهم الحصول على وحدة سكنية مناسبة بفائدة 3% متناقصة، خاصة أنه يمكن لهذه الفئة الاستفادة من تلك المشروعات سواء التابعة للإسكان أو غيرها.

مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

ويسدد المواطنون من متوسطي الدخل، جدية حجز نحو 15% إذا كانت قيمة الوحدة السكنية مليونا و100 ألف جنيه، أما إذا كان سعر الوحدة أقل من مليون و400 ألف جنيه وهو الحد الأقصى للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، يسدد المتقدم 20% مقدم حجز، ويرتفع المقدم إلى 25% في حالات تقدم العمر.

خطوات الحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة

وتستعد حاليا وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان، لطرح عدد من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل بمشروعات، جنة، دار مصر، سكن مصر، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة تصل لـ3%، وعلى فترات سداد تصل لـ 30 عاما.

ويمكن للراغبين الحصول على وحدات أخرى تتوافق مع المبادرة بفائدة 8% متناقصة، وحتى تتمكن من حجز وحدات الإسكان المتوسط يجب اتباع الآتي:

يتم الإعلان عن توافر كراسات الشروط في مكاتب البريد، ويتوجه الراغب في الحجز إلى البريد ويدفع قيمة كراسة الشروط، وجدية الحجز.

بعدها يتم الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وإنشاء حساب، وتسجيل الدخول.

يتم بعدها تسجيل البيانات الخاصة للمتقدم عبر الموقع، ورفع المستندات الخاصة بدفع مقدم جدية الحجز.

يتم بعدها مراجعة البيانات والمستندات والتأكد من مطابقة الشروط.

بعدها يمكن للمتقدم الدخول على موقع مرة أخرى، والضغط على تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة بيانات الاستمارة.

وفي حالة إلغاء حجز الوحدة السكنية، يتم رد المبالغ المسددة بنفس أسلوب السداد السابق.